Pixabay Declaração do Imposto de Renda deve ser feita até o fim do mês

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) termina no dia 31 de maio. Isso significa que as pessoas que se enquadram em alguma das regras de obrigatoriedade de declaração tem apenas 20 dias para enviar o documento.



São obrigados a declarar o Imposto de Renda contribuintes que se enquadram em uma ou mais das situações abaixo:

Recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022;

Teve receita bruta anual na atividade rural acima de R$ 142.798,50;

Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2022, de bens ou direitos acima de R$ 300 mil;

Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto;

Realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil;

Passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2022.

A seguir, tire todas as suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda.

Para quem não é obrigado, há alguma vantagem em declarar o IRPF?

Se você deseja pegar empréstimo ou fazer um financiamento junto a bancos, por exemplo, a declaração do Imposto de Renda pode servir como um codumento comprovatório de renda. Saiba mais detalhes neste link .

Quais documentos são necessários para fazer a declaração?

Os principais documentos são suas informações gerais, como RG e CPF, informes de rendimentos, informes de despesas e declarações de bens. Clique aqui para conferir a documentação detalhada.

O que é a declaração pré-preenchida e como usar?

A declaração pré-preenchida já vem com campos preenchidos automaticamente, o que ajuda o contribuinte a não errar informações que já foram utilizadas no ano anterior. Veja aqui como pegar a sua declaração pré-preenchida.

Como faço a declaração?

A declaração do IRPF pode ser feita de forma online, pelo e-CAC, sem precisar baixar ou instalar nenhum programa, ou, ainda, pelo app Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. Se preferir baixar o programa no computador, confira aqui o passo a passo.

Como receber a restituição?

Neste ano, os contribuintes poderão receber a restituição via Pix. Veja aqui como selecionar este método de pagamento.

Como aumentar a restituição?

Algumas dicas, como declarar despesas médicas e escolares e gastos com dependentes, podem ser usadas para que a restituição do Imposto de Renda fique maior. Saiba mais sobre o tema neste link .

O "dinheiro esquecido" que foi resgatado no Banco Central precisa ser declarado?

Muitas pessoas resgataram dinheiro esquecido em bancos pelo Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central. Essas quantias não se encaixam como rendimento, mas sim como bens e direitos. Nessa categoria, apenas quem tinha bens e direitos acima de R$ 300 mil até o final de 2022 precisa declarar. Saiba mais clicando aqui .

Preciso declarar Bolsa Família/Auxílio Brasil no Imposto de Renda?



A declaração só é obrigatória se o benefício social, somado a outras fontes de renda, ultrapassar o limite isento de R$ 28.559,70 no ano. Veja a regras neste link .

MEI precisa declarar Imposto de Renda?

A regra para Microempreendedores Individuais é diferente, já que parte do lucro anual é considerada isenta. Clique aqui para ver como fazer a conta e descobrir se você precisa declarar o IRPF.

Investimentos precisam ser declarados?

Neste ano, a regra para declarar ações mudou. Agora, apenas operações que extrapolem o limite de R$ 40 mil precisam ser declaradas. Além disso, quantias guardadas em poupanças, por exemplo, entram como bens e direitos, se referindo a outra regra de declaração.

Clique aqui para saber como fazer a declaração de investimentos e neste link para entender como declarar planos de previdência privada.

Como declarar empréstimos, dívidas e financiamentos?

Apenas dívidas acima de R$ 5 mil, ativas em 31 de dezembro de 2022, precisam ser declaradas. Elas entram na categoria "Dívidas e Ônus Reais" na declaração. Confira mais detalhes neste link .

Como declarar pensão alimentícia?

Neste ano, a regra para este tipo de renda mudou. Se a pensão for a única fonte de renda do contribuinte, é necessário ultrapassar o limite de R$ 40 mil no ano para que a declaração seja obrigatória. A declaração deve ser feita na aba "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis". Saiba mais clicando aqui .

Imóveis comprados ou vendidos em 2022 precisam ser declarados?

Há regras específicas para compra e venda de imóveis, que variam de acordo com a forma como a negociação foi feita. Entenda neste link .

Como não cair na malha fina?

Algumas dicas são não omitir rendimentos, checar as informações fornecidas mais de uma vez e se atentar com gastos altos demais. Veja orientações clicando aqui .

Caí na malha fina. E agora?

É importante que o contribuinte fique de olho no e-CAC para saber se caiu na malha fina do Imposto de Renda. Geralmente, cair na malha significa apenas que algum erro simples foi cometido na declaração, e aí é só corrigí-lo. Veja mais dicas aqui .