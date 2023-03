Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dicas ajudam a aumentar a restituição do Imposto de Renda

As entregas das declarações do Imposto de Renda começaram nesta quarta-feira (15) e, além dos documentos obrigatórios, também é possível enviar comprovantes extras para garantir uma restituição maior do imposto.

A restituição do Imposto de Renda é a devolução do imposto pago a mais ao longo do ano-calendário - neste caso, 2022. Os cálculos para saber se um contribuinte tem direito à restituição são feitos pelo próprio programa da Receita Federal , e declarar despesas dedutíveis ajuda a aumentar a restituição.

Isso porque essas despesas podem ser abatidas do rendimento tributável de um contribuinte, reduzindo o valor total a ser tributado.

Dentro dessas despesas dedutíveis, estão gastos com saúde, como plano de saúde, exames médicos e próteses ortodônticas, com educação, como mensalidade da escola dos filhos, e com previdência privada. Esses gastos precisam estar documentados para serem declarados no Imposto de Renda.

"O importante sempre é que toda essa documentação comprove que, de fato, foi o contribuinte ou dependente dele que utilizou aquele serviço, para que a gente consiga evidenciar caso a Receita Federal solicite algum tipo de comprovação", aconselha Fabiano Azevedo, contador e parceiro da Omie.

Declarando dependentes

Fabiano aponta que uma das principais formas de aumentar a restituição do Imposto de Renda é fazendo a declaração de dependentes, como filhos e cônjuges. Dessa forma, as despesas dedutíveis dessas pessoas também contam para reduzir a tributação sobre o contribuinte.

O contador afirma que se o filho ou cônjuge não tiver rendimentos, com certeza é vantajoso declará-lo como dependente. Se houver algum tipo de renda, como o estágio de um filho, por exemplo, é importante fazer a conta para ver se compensa adicionar essa pessoa como dependente, ou seja, entender se as despesas vão deduzir mais imposto do que o que pode ser cobrado pela renda.

"O que eu indico sempre é que se faça o lançamento no programa de declaração do Imposto de Renda e veja o quanto ficaria de restituição, ou até mesmo de imposto a pagar, com o dependente e sem ele na declaração. Aí você vai escolher a forma que é mais econômica", orienta o contador.

Quanto mais despesas dedutíveis, melhor

Outra dica que Fabiano dá é a de não se esquecer de nenhuma despesa que possa aumentar sua restituição. Embora essa declaração não seja obrigatória, ou seja, ninguém vai cair na malha fina por não declarar um gasto médico, por exemplo, ela ajuda a fazer com que o dinheiro devolvido pela Receita Federal seja maior.

"Quando a gente fala de saúde, por exemplo, muita gente pensa só no plano de saúde, mas também podemos declarar aquelas consultas que muitas vezes a gente paga porque não quer esperar o plano de saúde", comenta Fabiano. Confira uma lista de exemplos que são considerados despesas dedutíveis:

Consultas médicas;

Exames;

Despesas hospitalares;

Despesas com parto;

Aparelhos ortopédicos e dentários;

Próteses ortopédicas e dentárias;

Planos e seguro de saúde;

Cirurgias plásticas - exceto com fins estéticos;

Materiais usados em cirurgia;

Despesas com assistente social, psicólogos, fisioterapeutas, massagistas e enfermeiros;

Matrículas e mensalidades escolares, desde a Educação Infantil até a pós-graduação;

Gastos com previdência privada

Como receber a restituição primeiro?



A restituição do Imposto de Renda começa a ser paga no dia 31 de maio, último dia da declaração. O primeiro lote é destinado, sobretudo, a prioridades legais, que incluem cinco grupos: idosos com mais de 80 anos, idosos com mais de 60 anos, deficientes, portadores de doenças graves e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Apesar disso, outras pessoas também podem receber a restituição do Imposto de Renda no primeiro lote. Para isso, é necessário entregar a declaração no início do período. Além de declarar primeiro, outras dicas para ter prioridade na restituição são selecionar o recebimento por Pix e usar a declaração pré-preenchida.

Confira o calendário da restituição do Imposto de Renda 2023: