Atualmente, muitas pessoas estão encontrando 'dinheiro esquecido' no Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central. Mas esses valores precisam entrar na declarção do Imposto de Renda, que começa nesta quarta-feira (15)?



De acordo com a Receita Federal, o valor resgatado não se encaixa como rendimento, mas sim como bens e direitos. Isso porque a quantia já pertencia ao contribuinte.

Nessa categoria, apenas quem tinha bens e direitos acima de R$ 300 mil até o final de 2022 precisa declarar a quantia. Isso significa que a imensa maioria da população não precisa se preocupar com a declaração do 'dinheiro esquecido', já que só 1,37% das contas tinham mais de R$ 1 mil, de acordo com o Banco Central.

A declaração do Imposto de Renda começa nesta quarta-feira, mas o programa para fazer a declaração já está disponível para download . As declarações podem ser entregues até o dia 31 de maio.