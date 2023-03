Antonio Cruz/Agência Barsil Fernando Haddad defende implementação do IVA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (13) que a reforma tributária terá impacto de 20% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. "Essa proposta organiza o sistema tributário brasileiro como nunca foi feito antes. Qualquer economista de bom senso sabe que essa reforma está indo no caminho certo", disse ele, em discurso na reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).



Em sua fala, Haddad defendeu a implementação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que unifica tributos, elimina a cumulatividade de cobranças na cadeia produtiva e elimina distorções entre setores da economia. "O IVA é um caminho natural do mundo desenvolvido", disse o ministro, acrescentando que o tributo é "transparente, justo, simples e não vai diminuir em nada a arrecadação dos municípios".

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Dirigindo-se aos prefeitos, Haddad buscou convencê-los de que a reforma tributária não vai afetar negativamente a arrecadação dos municípios. "Lembrando que, sim, há municípios que, dinamicamente, vão ter sua arrecadação expandida um pouco mais do que outros. É verdade. Ninguém vai perder, mas na dinâmica alguns municípios vão se destacar porque consomem e não recebem. Consomem serviços, consomem coisas industriais e não recebem nada por isso, continuam desprovidos dos meios para atender sua população. Qual é o pecado que nós estamos cometendo?", discursou Haddad.

O ministro voltou a reforçar que o Simples Nacional está fora da reforma tributária e não será afetado pelas mudanças propostas. Ele também disse que a pasta está aberta ao diálogo com prefeitos, e que o texto da reforma tributária terá teor técnico, e não caráter político a fim de conquistar votos no Congresso.



"Não estou contando votos lá no Congresso para saber se tem voto, ou não, para passar. O caminho não é favorecer A, B ou C, mas encontrar uma fórmula. E nós não vamos sossegar enquanto não descobrirmos a fórmula para chegar a um texto que contemple a todos nós", disse Haddad. "O Brasil vai ganhar com essa reforma, eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. Todo mundo vai ganhar porque o Brasil vai voltar a crescer. Se esse país não crescer, nós não temos saída", reforçou.