Tony Webster/Wikimedia Commons Silicon Valley Bank quebrou nos Estados Unidos

O HSBC, maior banco da Europa, anunciou nesta segunda-feira (13) que comprou a subsidiária do Silicon Valley Bank (SVB) no Reino Unido pelo valor simbólico de 1 libra, o equivalente a R$ 6,37, em conversão direta. O banco estadunidense SVB quebrou na última sexta-feira (10).



"Esta aquisição faz um excelente sentido estratégico para nossos negócios no Reino Unido. Ele fortalece nossa franquia de banco comercial e aumenta nossa capacidade de atender empresas inovadoras e de rápido crescimento, inclusive nos setores de tecnologia e ciências da vida, no Reino Unido e internacionalmente", afirmou o CEO do HSBC Group, Noel Quinn.

O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, reforçou a solidez do HSBC e tranquilizou os clientes locais do SVB. "O HSBC é o maior banco da Europa e os clientes do SVB do Reino Unido devem se sentir confortáveis com sua solidez", afirmou.

Hunt ainda comemorou a solução, já que muitas empresas locais, clientes so SVB, temiam ficar sem liquidez. Segundo o HSBC, a subsidiária britânica do SVB tinha empréstimos de cerca de 5,5 bilhões de libras e depósitos de cerca de 6,7 bilhões de libras.



Sediado na Califórnia, o SVB tinha como principais clientes startups e financiadores. O banco era o 16º maior dos Estados Unidos quando teve sua recuperação judicial decretada, na última sexta-feira - esta é a maior instituição financeira a quebrar no país desde a crise de 2008 que, na ocasião, gerou uma crise global.