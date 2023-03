Tony Webster/Wikimedia Commons Silicon Valley Bank quebrou na última sexta

Startups brasileiras tinham dinheiro no Silicon Valley Bank (SVB), banco estadunidense que quebrou na última sexta-feira (10), gerando alerta em todo o mundo. De acordo com a Bloomberg Línea, startups brasileiras tinham mais de US$ 10 milhões (cerca de R$ 52 milhões, em conversão direta) no SVB.



Segundo o veículo, muitas startups brasileiras usavam o banco para receber investimentos estrangeiros, e 90% das offshore tinham conta no SVB.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



O SVB era um banco com sede na Califórnia, o maior do Vale do Silício, sendo bastante utilizado por startups. Na última sexta-feira, os órgãos reguladores do estado decretaram a recuperação judicial da instituição, depois de uma tentativa frustrada de venda de ações para levantar capital.



Apesar de ser pouco conhecido fora do Vale do Silício, o SVB era o 16º maior bando dos Estados Unidos. Essa é a maior instituição financeira estadunidense a quebrar desde a crise de 2008, o que vem levantando preocupações em todo o mundo.



A quebra do SVB está gerando efeitos em diversos setores, e startups estadunidenses já afirmam que não sabem se vão conseguir pagar seus funcionários.