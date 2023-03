Imposto de Renda 2023: veja 5 dicas para não cair na malha fina

Atente-se a tudo que deve ser declarado

Algumas pessoas acreditam que só o salário deve ser declarado, e acabam deixando de lado outros rendimentos ou despesas imprescindíveis. “Além de todo rendimento tributável ser incluído, também devem estar presentes outros valores, como planos de saúde, gastos com educação, prêmios lotéricos, perdas e ganhos por renda variável, e até pensões alimentícias, se for o caso. Vale dizer também que, no caso de educação, somente são dedutíveis os gastos com cursos do ensino regular, como instituições de ensino médio, superior e técnico — ou seja, não há dedutibilidade sobre os gastos com cursos livres (computação, inglês e etc). Já sobre as doações, somente são dedutíveis as feitas por intermédio de fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional.