Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Declarações podem ser enviadas a partir de hoje

A Receita Federal começa a receber nesta quarta-feira (15) as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023. As declarações podem ser enviadas até o dia 31 de maio.



O programa para fazer a declaração já está disponível para download desde a última semana , e também é possível utilizar a declaração pré-preenchida, que facilita a inclusão de dados.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



A declaração do Imposto de Renda pode ser feita pela plataforma online, pelo programa para computador ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets.

Para fazer a declaração pelo aplicativo, é necessário ter uma conta gov.br de qualquer nível. Já para utilizar a declaração pré-preenchida, é necessário ter conta gov.br de nível prata ou ouro. Esse tipo de declaração inclui as informações recebidas pela Receita Federal de empresas, bancos, médicos, entre outros, facilitando o preenchimento e evitando erros.

É possível começar a declaração em uma plataforma, salvar o que foi feito e continuar em outra, migrando do celular para ou computador, ou vice-versa.

Quem precisa declarar



É obrigado a declarar o Imposto de Renda o contribuinte que, em 2022: