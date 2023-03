Luciano Rodrigues Itaú leiloa 11 lotes de imóveis comerciais

O Santander em parceria com a Frazão Leilões vai promover em 15 de março, às 11h, o leilão de 10 imóveis comerciais e residenciais, distribuídos em cidades como Birigui (SP), Canoinhas (SC), Castro (PR), Ferraz de Vasconcelos (SP), Formiga (MG), Manaus (AM), Praia Grande (SP) e São Paulo (SP). O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis .

Um dos destaques do leilão é um imóvel em Canoinhas (SC), com 595,68m² de área total e lance a partir de R$ 464 mil. Na Praia Grande (SP), está localizada uma casa com 215m² de área total, com lance a partir de R$ 395 mil.

Outro imóvel que vai a leilão está localizado no Jardim Ibitirama, em São Paulo, com 54m² de área útil. O lance mínimo é R$ 238 mil. Também no estado de São Paulo, há um imóvel comercial localizado no bairro Consolação, com 93m² de área útil e lance a partir de R$ 211 mil.

Todos os lotes citados acima podem ser pagos tanto à vista ou financiado em até 420 meses com taxa de 9,99% a.a. + TR para imóveis residenciais e salas comerciais com a taxa de 9,99 a.a% + TR em até 30 anos.

Itaú

O Itaú, em parceria com a Frazão Leilões, vai promover no dia 17 de março, às 11h, o leilão de onze imóveis comerciais, distribuídos em locais como Curitiba (PR), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Presidente Prudente (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA). O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões .

Em Porto Alegre, está presente um dos destaques do leilão, com 3.834,77m² de área total e lances a partir de R$ 11.365.656,00.

Já em Goiânia, está um prédio de 5.362,82m² de área construída, composto por subsolo, térreo, 5 pavimentos e cobertura. Os lances são a partir de R$ 9.612.194,00.

Outro destaque fica na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com 633,00m² de área útil localizado na Rua da Quitanda, no Centro do Rio de Janeiro um imóvel comercial desocupado com lances a partir de R$ 7.424.525,00. Também no Rio de Janeiro está a loja desocupada na Marquês do Herval, com 648,53m² de área construída e lance a partir de R$ 6.334.556,00.

Todos os lotes citados acima que forem pagos à vista possuem 10% de desconto na compra. Além disso, os lotes podem ser adquiridos com até 30% de entrada e parcelamento de 36 ou 48 ou 78 parcelas, acrescidas de juros de 10% a.a. IPCA anual.

Imóveis comerciais

O Itaú, em parceria com a Frazão Leilões, promove no dia 24 de março, às 11 h, o leilão de 26 imóveis comerciais e residenciais, distribuídos nos estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões .

Em Carapicuíba (SP), está um apartamento de 49,21m² de área útil, com uma vaga na garagem, na Estrada Tambory, com lance a partir de R$ 188.180,00.

Já em Goiânia (GO), está uma casa do condomínio Residencial Green Park, na Rua Tancredo Neves. O imóvel possui 49,08m² de área útil e lance inicial de R$ 51.000,00.

Por último, outro destaque do leilão é uma sala comercial na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Rua Araguaia. A sala tem 20m² de área útil e seu lance mínimo é de R$ 73.000,00.

O arrematante poderá efetuar o pagamento à vista com 10% de desconto, ou parcelado com 20% de sinal mais 8 parcelas sem juros ou correção, 25% de sinal mais 12 ou 24 parcelas com juros, ou 30% de sinal mais 36 a 78 parcelas com juros, conforme edital de leilão. Os débitos de condomínio e IPTU serão quitados pelo banco até a data do leilão.