Sophia Bernardes Caixa

A Caixa Econômica, por meio de uma das principais casas leiloeiras de imóveis do Brasil, vai realizar no dia 14 de fevereiro, às 10h, exclusivamente pela internet, o primeiro leilão de 300 imóveis em todo o território nacional.

O edital e as informações dos lotes estão disponíveis neste link.

O segundo Leilão, com descontos que podem chegar até 80% em alguns imóveis, está marcado para o dia 01 de março também às 10h.

Trata-se de um leilão extrajudicial de imóveis cuja inadimplência em um contrato imobiliário gerou a retomada do imóvel pelo banco. Pela Lei de Alienação Fiduciária, no Primeiro Leilão o banco tem que oferecer o imóvel pelo valor de avaliação. Tendo venda no Primeiro Leilão, o banco liquida a dívida, e devolve o sobejo para o devedor. No Segundo Leilão os imóveis são ofertados pelo valor da dívida, por isso o banco vende com desconto.

Alguns imóveis leiloados podem estar ocupados. Nestes casos a equipe do Leiloeiro recomenda que se faça um acordo com o ocupante, arcando com algumas despesas, apesar de constar no artigo 30 da Lei nº 9514/97 que o morador deverá desocupar o imóvel leiloado por meio de liminar em um prazo de 60 dias.

De acordo com o edital de venda, as condições de pagamento variam. Em alguns casos admite-se lances para pagamento em Reais (R$), à vista, com recursos do FGTS ou com financiamento.

Para quem pretende financiar o imóvel arrematado, deve buscar uma agência da Caixa no setor de financiamento, assim como quem pretende usar o FGTS como forma de pagamento. Qualquer trabalhador assalariado pode ter um Crédito a receber no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O saldo do FGTS pode ser visto através de um aplicativo disponível para baixar pelo Site da Caixa.