Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.09.2019 FGTS: saque-aniversário bate recorde em janeiro

O saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) bateu recorde de retiradas em janeiro. Ao todo, foi resgatado R$ 1,11 bilhão do fundo, superior ao valor registrado em janeiro em 2022, de R$ 1,10 bilhão, e em 2021, de R$ 1,07 bilhão.



A modalidade que permite resgates do fundo durante os três meses consecutivos ao do aniversário do correntista está com os dias contados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que irá interromper novas adesões a partir de março.

"Devermos acabar com esse formato de saque-aniversário. Os contratos que existem, não vamos criar distorção [serão mantidos]", declarou em entrevista à GloboNews.

A reunião do Conselho Curador, que irá definir os rumos da modalidade, está marcada para o dia 21 de março.

Os valores depositados no FGTS são usados pelo governo para financiar obras de infraestrutura e, desde que Marinho assumiu a pasta no primeiro governo Lula, também pode ser usado pelo governo para financiar produção, projetos para gerar empregos e crescimento. Segundo marinho, as retiradas atrapalham investimentos do Fundo.

Quanto pode ser retirado?

O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:

Limite (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$)

Até 500,00 50,0% -

De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00

De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00

De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00

De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1150,00

De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00

Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00