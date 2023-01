Felipe Moreno FGTS

Os trabalhadores que nasceram em novembro e optaram pelo saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) tem até esta segunda-feira (31) para retirar a parcela. Isso porque o saque fica disponível durante três meses, a contar a partir do mês de aniversário.

Quem escolhe o saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo se for demitido. O que permanece igual é o acesso à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo empregador em caso de desligamento sem justa causa, além da possibilidade de saque para compra da casa própria, aposentadoria ou doença grave.

Nesta semana, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, prometeu que irá suspender novas adesões à modalidade a partir de março . Segundo ele, as retiradas atrapalham investimentos do Fundo.

"Devermos acabar com esse formato de saque-aniversário. Os contratos que existem, não vamos criar distorção [serão mantidos]", declarou em entrevista à GloboNews.

Calendário de saque-aniversário de 2023

Mês do aniversário // Início do saque // Fim do saque

Janeiro // 2 de janeiro // 31 de março

Fevereiro // 1º de fevereiro // 28 de abril

Março // 1º de março // 31 de maio

Abril // 3 de abril // 30 de junho

Maio // 2 de maio // 31 de julho

Junho // 1º de junho //31 de agosto

Julho // 3 de julho // 29 de setembro

Agosto //1º de agosto // 31 de outubro

Setembro //1º de setembro // 30 de novembro

Outubro // 2 de outubro // 29 de dezembro

Novembro // 1º de novembro // 31 de janeiro de 2023

Dezembro // 1º de dezembro // 29 de fevereiro de 2023

Quem pode sacar?

A funcionalidade está disponível a todos os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades de Saque previstas em Lei

e que possuam valor liberado para saque, inclusive os aposentados, a partir de janeiro de 2020.

Como funciona?

Ao acessar o Aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá consultar os valores disponíveis para saque. Então, basta indicar uma conta na CAIXA ou em qualquer instituição bancária para receber os valores, sem nenhum custo. O valor estará disponível em conta após 5 dias úteis.

O trabalhador poderá ainda fazer upload de documentos, além de acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque.

Quanto pode ser retirado?

O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:

Limite (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$)

Até 500,00 50,0% -

De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00

De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00

De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00

De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1150,00

De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00

Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Saque Digital

O saque digital é um novo serviço para você sacar seu FGTS com mais conforto, agilidade, segurança e comodidade.

Basta acessar o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade, de qualquer Banco.

Tudo 100% digital, sem precisar ir a uma agência. A funcionalidade está disponível desde fevereiro de 2020.