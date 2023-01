MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Luiz Marinho, ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira (24) que irá interromper o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a partir de março. Segundo ele, o Conselho Curador do FGTS não deve mais permitir que sejam feitos novos pedidos.

"Devermos acabar com esse formato de saque-aniversário. Os contratos que existem, não vamos criar distorção [serão mantidos]", declarou em entrevista à GloboNews.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Dessa forma, segundo ele, os contratos em vigor não serão interrompidos. A reunião do Conselho está marcada para o dia 21 de março.

Segundo o ministro, trabalhadores reclamam que, ao aderir à modalidade, têm os valores retidos por dois anos em caso de demissão do emprego.

Em outra ocasião, Marinho já havia prometido acabar com o saque-aniversário , mas recuou .

Segundo ele, o saque aniversário "enfraquece o fundo para investimento para gerar emprego".

O FGTS é usado para financiar investimentos em habitação e, desde que Marinho assumiu a pasta no primeiro governo Lula, também pode ser usado pelo governo para financiar produção, projetos para gerar empregos e crescimento.

Em entrevista ao jornal O GLOBO, no início do mês, o ministro classificou a política de saques do último governo como "irresponsável e criminosa", pois, se o trabalhador retira cotas do FGTS ao longo dos anos, "quando o cidadão precisar dele (do FGTS), não tem. Como tem acontecido reclamação de trabalhadores demitidos que vão lá e não têm nada".