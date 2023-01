Luciano Rocha Santander

O Santander em parceria com a Frazão Leilões vai promover em 30 de janeiro, às 11h, o leilão de 34 imóveis, localizados nos estados do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O edital e as informações dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões e no portal Santander Imóveis .

Um dos destaques do leilão é um apartamento localizado na cidade de Santos (SP), na Avenida Siqueira Campos. O local conta com 103m² de área útil, com três quartos e um banheiro. O lance inicial deste lote é de R$446,4 mil.

Já na capital do Rio de Janeiro, será leiloada uma casa de condomínio na Rua Cachambi, com 106m² de área total. O lance mínimo é de R$377 mil.

Outra grande oferta é um apartamento em João Pessoa (PB), localizado na Rua Alírio Wanderley. O imóvel possui 53,81m² de área útil, com dois quartos e um banheiro. O lance inicial é de R$179 mil.

O valor dos lances é condicionado à posterior aprovação do Banco. O arrematante poderá efetuar o pagamento à vista ou por meio de financiamento em até 420 meses com taxa a partir de 9,99% a.a. + TR para imóveis residenciais.