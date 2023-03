Divulgação/Americanas Caso Americanas será levado ao Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (14) o convite para que executivos da Americanas compareçam à Casa para esclarecer questões relacionadas à dívida da empresa. Com débitos estimados em R$ 43 bilhões, a companhia está em recuperação judicial.



Além de analisar o caso da Americanas, a CAE também aprovou um requerimento para convidar o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, para falar sobre a taxa básica de juros (Selic), hoje em 13,75% ao ano. O assunto, que gerou rusgas entre o BC e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será tratado no dia 4 de abril no Senado.

Já o requerimento aprovado sobre o caso Americanas prevê o convite para:

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-diretor da Americanas;

Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretora das Americanas;

José Timotheo de Barros, ex-diretor das Americanas;

Marcio Cruz Merelles, ex-diretor das Americanas;

Sergio Rial, ex-CEO das Americanas;

Isaac Sidney Menezes Ferreira, presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban);

João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As aprovações desta terça-feira referem-se a convites, não convocações. Isso significa que as pessoas listadas não são obrigadas a comparecerem ao Senado.