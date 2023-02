José Cruz/Agência Brasil Roberto Campos Neto defende autonomia do BC

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), defendeu nesta terça-feira (7) a autonomia da instituição, após diversas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"A principal razão da autonomia do BC é desconectar a política monetária do ciclo político. Porque eles têm clientes e interesses distintos. Quanto mais independente você é, mais eficaz você é, menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária", afirmou Campos Neto, após ser perguntado sobre o tema.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Por conta da autonomia do BC, o presidente do banco tem um mandato fixo e não pode ser mandado embora. Esse mandato não é alinhado ao mandato presidencial: enquanto Campos Neto fica no BC até 2024, Lula fica na presidência da República até 2026.

Nos últimos dias, o presidente tem criticado a alta taxa de juros definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), ligado ao BC. Nesta segunda-feira, Lula disse que "não existe justificativa" para a Selic estar em patamar tão elevado, de 13,75% ao ano, e chamou de "vergonha para o povo brasileiro" as justificativas do órgão.