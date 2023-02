Washington Costa/MF - 12/01/2023 Lula voltou a criticar Selic alta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta segunda-feira (6) a alta taxa de juros do Brasil, em evento de posse de Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para Lula, "não existe justificativa" para a Selic a 13,75% ao ano.



"Como vou pedir que os empresários ligados à Fiesp [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo] invistam se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? Esse país tem cultura de viver com juros altos. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. A taxa a 10% era muito. Não existe justificativa para que a taxa de juros esteja a 13,75%. Se a classe empresarial não se manifestar, eles não vão baixar os juros", afirmou Lula.

Na plateia da posse de Mercadante, estavam nomes como Josué Gomes, presidente da Fiesp, Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Luiz Césio Caetano, presidente em exercício da Firjan.

Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. Até o final do ano, o mercado projeta que a taxa estará em 12,50% .



Em sua fala, Lula ainda afirmou que as justificativas do Comitê de Política Monetária (Copom), órgão ligado ao Banco Central, para manter a Selic em valores elevados são "uma vergonha para o povo brasileiro".