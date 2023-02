Divulgação/Disney Disney abre vagas para aprendizes

A The Walt Disney Company está com vagas abertas no Brasil para seu programa de jovens aprendizes. As oportunidades são destinadas para pessoas entre 18 e 24 anos que residem em São Paulo.



Os selecionados trabalharão nas operações da Disney no Brasil por 15 meses. "O objetivo deste programa é oferecer oportunidades para futuros talentos. Além de promover a formação profissional de jovens por meio da combinação de experiências teóricas e práticas, também buscamos atrair e desenvolver talentos para que possam contribuir de forma significativa para a maior empresa de entretenimento do mundo", afirma a empresa.

Para se inscrever, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos:

Estar cursando o ensino médio, ter ensino médio completo ou estar na universidade;

Ter conhecimento em Microsoft Office;

Ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo;

Ter entre 18 e 24 anos. Não há limite de idade para pessoas com deficiência.

As inscrições ficam abertas durante o mês de fevereiro e, em março, começam as etapas de avaliação. Também em março, os candidatos podem ser convidados a participarem de dinâmicas de grupo e entrevistas. O programa de jovens aprendizes começa em abril.

Além da bolsa auxílio, os selecionados também receberão seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, auxílio trabalho remoto e acesso a programas de idiomas e de desenvolvimento.



As inscrições podem ser feitas através do site da Disney .