Comprei ou vendi imóvel em 2022: preciso declarar no Imposto de Renda?

Venda com ganho de capital

Mesmo na venda com ganho de capital, ainda é possível se isentar do imposto do ganho no caso de imóveis. Isso acontece quando: o imóvel foi adquirido até 1969; o imóvel é o único e foi vendido por menos de R$ 440 mil; o valor do imóvel vendido foi usado para comprar outro de valor igual ou maior.