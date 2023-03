Pixabay Imposto de Renda pode ser declarado até o final de maio

Mesmo sem serem obrigados pelos critérios mínimos, contribuintes podem fazer a declaração do Imposto de Renda. De acordo com Mônica Porto, contadora parceira da Omie, isso pode trazer algumas vantagens.



Neste ano, são obrigados a declararem o Imposto de Renda as pessoas que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo:

Recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022;

Teve receita bruta anual na atividade rural acima de R$ 142.798,50;

Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2022, de bens ou direitos acima de R$ 300 mil;

Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto;

Realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil;

Passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2022.

Se o contribuinte atender a um desses critérios e não fizer a declaração do Imposto de Renda até 31 de maio, pode ficar com o CPF negativo. Se o contribuinte não atender a ao menos um dos critérios, ele está isento de fazer a declaração, mas pode optar por enviá-la.

De acordo com Mônica, isso pode ajudar o contribuinte a conseguir crédito com bancos, empréstimos e até financiamentos. "Quando você declara o Imposto de Renda, mesmo que você não esteja dentro da obrigatoriedade, você acaba criando um comprovante de renda, um lastro com a Receita Federal, com o Serasa e com os bancos", afirma a contadora.

"Isso ajuda a conseguir um crédito, um cartão de crédito ou um financiamento bancário, por exemplo. Então, se você pensa em comprar um veículo, adquirir um apartamento, uma casa ou até mesmo conseguir uma viagem internacional, essa declaração de Imposto de Renda pode te ajudar nesse sentido", aconselha Mônica.



A declaração pode ser feita através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets, pelo programa para computador ou online. Para usar a declaração pré-preenchida, é necessário ter conta gov.br de nível prata ou ouro.