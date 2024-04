Reprodução Agora é hora de focar no dia das mães





Com o fim da Páscoa , os empreendedores voltam as atenções para as estratégias de vendas para o Dia das Mães , celebrado na segunda semana de maio e que é uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro.

Uma projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) mostra que o faturamento na data deve atingir mais de R$ 50 bilhões, seguindo a expectativa de crescimento do ano anterior. Segundo a entidade, em sua maioria, as compras são de itens em vestuário, calçados, perfumaria e decoração.





Por isso, é muito importante utilizar a data para criar promoções personalizadas, estimular o engajamento com os clientes nas redes sociais, aumentar a fidelização e promover o reconhecimento de marca .

Confira abaixo seis dicas que listei para ajudá-los a impulsionar suas vendas nos canais digitais para o Dia das Mães:

‌• Hora de ser criativo

Agora é a hora de colocar toda a sua criatividade e de sua equipe em jogo para criar o máximo de conteúdo possível para as diferentes redes.

Crie um planejamento que mescle postagens sobre os produtos e promoções, utilizando-se dos diferentes formatos que as redes permitem como vídeos curtos e lives demonstrativas.

A rede social permite oportunidades de interação direta com a audiência. Por isso, é possível criar publicações com dicas de presentes de acordo com o perfil da mãe, divulgar promoções de curto prazo, batalha de produtos, caixa de perguntas para conhecer a sua audiência, entre outras possibilidades.

‌• Crie guias de presentes



Uma dica interessante para conhecer sua audiência é utilizar das caixas de perguntas ou batalha entre produtos nos stories do Instagram e do Facebook, pois assim é possível identificar os interesses do seu público e criar promoções personalizadas.

Além disso, crie conteúdos que sirvam de guia de presentes para os clientes que ainda não se decidiram o que comprar. Esse tipo de conteúdo oferece conveniência para os consumidores, porque podem ser separados por valores, perfis de mães, categorias de produtos, entre outras possibilidades.

‌• Comunique em diferentes plataformas

Muitos empreendedores acreditam que apenas os conteúdos para as redes sociais serão importantes para as vendas. Grande engano. Com o auxílio das ferramentas digitais, há possibilidade de ir muito além.



É possível criar uma campanha com o envio de e-mail marketing , por exemplo. O conteúdo informativo permite mostrar como os produtos oferecidos ajudam nas “dores” dos consumidores e estimulam aos indecisos a tomarem a decisão na hora da compra.

Uma alternativa é o envio de mensagens em aplicativos de mensagens, como WhatsApp , para anunciar novos produtos e promoções. Por ser uma ferramenta de uso instantâneo, os clientes que ainda não escolheram os presentes das mamães podem optar pela sua marca ao lembrá-los da importância da data.

‌‌• Conteúdos diferenciados

Apesar das vendas serem o principal foco da comunicação da sua empresa , aposte em conteúdos diferenciados que atraia a atenção dos seus clientes.

Promoções relâmpagos, por exemplo, ativam o senso de urgência dos consumidores e os estimulam a comprar mais rapidamente, visando não perder o prazo para a data ou, até mesmo, escolher bons produtos antes da comemoração.

Outra possibilidade é criar conteúdos com seus funcionários que estimulem seus clientes a replicarem em suas próprias redes sociais. Pode ser criado uma ação de recriação de fotos antigas da família ou um comparativo de fotos das mães jovens e nos dias atuais.

‌• Estimule os clientes a produzirem conteúdos



A data estimula que mães e filhos registrem os bons momentos de celebração juntos e, com isso, há a possibilidade de a marca receber marcações em diversos conteúdos para as redes sociais.

Por isso, informe aos clientes as marcações e hashtags para que sua empresa compartilhe também em suas próprias redes, o que aumenta o reconhecimento da marca e o engajamento.

Quando o conteúdo é criado pelo consumidor, ele assume o protagonismo da publicidade espontânea e transmite mais reconhecimento de marca para a empresa, além de potencializar a visualização de seus produtos para futuros potenciais clientes.

‌‌• Experiência e Jornada do Cliente

Um ponto que não pode ser negligenciado é a experiência e jornada do cliente, desde o momento da pesquisa pelo produto em sua loja até o pós-venda. Isso é muito importante ter em mente, sobretudo em datas importantes, como o Dia das Mães, cujo fluxo de venda é grande.

A jornada do cliente é importante para que as empresas entendam os desejos, as necessidades e expectativas dos consumidores. Assim é possível criar soluções personalizadas e, com isso, fidelizar a clientela.

Apostar em oferecer a melhor experiência durante a jornada de compra é garantir que o cliente volte novamente para realizar mais aquisições, além de torná-lo embaixador espontâneo da sua marca para outros potenciais consumidores.

Depois de colocar em prática as dicas para impulsionar suas vendas durante o Dia das Mães, lembre-se de observar com carinho para todas as informações que as ferramentas digitais oferecem e saber como foi a adesão da sua campanha, por exemplo, quais conteúdos foram mais curtidos e compartilhados, qual é o público que mais interagiu com os materiais, quais dicas e horários as postagens tiveram maior alcance, entre outros dados.

Assim você poderá saber o que será preciso ajustar para obter ainda melhor performance na próxima campanha =).

‌Com amor, Raquel.