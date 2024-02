FreePik Como construir uma marca forte nas redes sociais





Vamos falar sério, tem alguém aqui que ainda acredita que é possível usar redes sociais em uma empresa, sem fazer a gestão de marketing adequada? Não se envergonhem por isso, pois é mais comum do que vocês imaginam.

‌Contudo, eu não tenho uma boa notícia. A falta de estratégias próprias e os excessos de modismos em redes sociais têm consumido muitos recursos e tempo, ativos fundamentais para um negócio crescer e se solidificar. Vamos conversar sobre isso neste artigo.

A jornada do cliente é a base da sua marca nas redes sociais

O único objetivo de uma empresa estar em uma rede social é se aproximar do seu público, concorda? Portanto, seja para vender ou fortalecer sua imagem, a melhor estratégia é a que tem como base a jornada do cliente.

Afinal, ela é o caminho que seu consumidor faz desde o instante em que entra em contato com sua marca até comprar seu produto/serviço. Mas não para aí, essa é a pegadinha. O propósito da jornada do cliente é fidelizar para que ele se torne seu maior divulgador.

Para construir um nome forte nas redes sociais procure criar conteúdos e experiências que sejam expressivos e envolvam o público em cada fase da jornada. 'Raquel, mas como fazer isso?'

Segue as dicas:

• Seu tom de voz e a linguagem devem ser os mesmos em todas as redes sociais;

• Estimule o engajamento, incentivando as pessoas a marcar amigos, comentar e compartilhar;

• Disponibilize canais de atendimento personalizados e que realmente funcionem.

WhatsApp Business: a ferramenta essencial para fortalecer sua marca

E por falar em atendimento, o WhatsApp Business é uma das mais poderosas ferramentas que você pode usar, afinal, o app é o queridinho dos brasileiros.

Além de ter uma incrível abrangência, ele permite que você personalize suas mensagens e deixe a comunicação muito mais eficiente com o uso de inteligência artificial e do atendimento via chat.

Olha só essas dicas:

• Crie o perfil da empresa com todas as informações básicas, como telefone, horários de funcionamento, etc.;

• Use uma linguagem coerente com sua proposta e mantenha o tom de voz em todas as interações com seu público;

• Tenha um atendimento dinâmico, quanto mais rápido você responder as perguntas e ajudar o cliente, melhor.



Como integrar o WhatsApp Business à sua estratégia de redes sociais

Imagine como é poderoso unir redes sociais e o WhatsApp Business para fortalecer sua marca? Isso mesmo, dá para criar estratégias que ajudem a integrar essas plataformas com o objetivo de se conectar com seu público.

‌Para isso, procure manter sempre o mesmo tom de voz em redes e canais de atendimento. Aproveite também o WhatsApp Business para divulgar conteúdo relevante das redes sociais. Dessa forma, você não fica dependendo apenas do algoritmo para entregar as informações.

‌De qualquer forma, é importante investir no conhecimento dos processos para entender o que é mais relevante e vai funcionar melhor nas suas redes sociais. Lembre-se que essas estratégias são dinâmicas e acompanham as constantes e rápidas mudanças tecnológicas.

