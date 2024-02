FreePik Qual a importância do digital para o empreendedorismo?





Quando falamos de empreendedorismo a imagem é, quase sempre, de pessoas que constroem grandes negócios a partir de uma ideia simples. Às vezes parece até meio romântico e idealizado.

Contudo, não basta ter apenas vontade, também é preciso se profissionalizar e criar as estratégias próprias, principalmente no ambiente digital, já que os recursos disponíveis nesse meio são muito mais acessíveis para quem está começando um negócio. Confira esse artigo sobre o assunto!

O que é maturidade digital?

A maturidade digital é um termo utilizado para avaliar a capacidade de uma empresa ou pessoa em abraçar e aproveitar todo potencial que as tecnologias digitais disponíveis oferecem a fim de aprimorar seu desempenho na relação com clientes, comunicação e gestão dos processos.

‌Negócios com boa maturidade digital são aqueles que usam a tecnologia de maneira estratégica e inovadora e, com isso, conseguem obter maior vantagem competitiva.

No segmento de empreendedorismo é fundamental explorar novos recursos e aplicá-los para melhorar a eficiência, a produtividade e a experiência do cliente.

‌Qual a importância do digital para o empreendedorismo?

É fundamental entender em que estágio da jornada digital você está. Empresas com alta maturidade digital, em geral, têm um desempenho melhor do que as organizações que não estão alinhadas com a tecnologia.

‌Para isso, é preciso gerenciar um negócio com uma mentalidade mais aberta às novas ideias, permitindo flexibilidade e rapidez em responder às mudanças do mercado e maior conexão com os clientes.

‌Quando alguém começa a empreender percebe que são necessárias ações em diversas direções. Isso pode comprometer o bom desempenho, muitas vezes, por causa da falta de tempo e de estratégias bem definidas. Uma boa maturidade digital permite maior controle e escalabilidade para as operações.

Quais as habilidades digitais necessárias para o empreendedorismo dar certo?

Não dá para iniciar um negócio hoje em dia sem conhecer e se preparar para usar as tecnologias disponíveis, que não são poucas.‌

Contudo, você também não precisa entrar em pânico, focar em alguns pontos principais já ajudam a gerenciar o negócio de forma eficiente:

‌• Marketing digital

‌• Jornada do cliente

‌• Gestão de redes sociais

‌• WhatsApp Business



‌• CRM



Como se profissionalizar digitalmente

Hoje em dia é muito fácil conseguir informação pela internet, mas é preciso saber filtrar as fontes, já que não faltam pessoas que se dizem especialistas. De qualquer forma, desconfie de fórmulas mágicas.

‌Amadurecer digitalmente é um processo que leva tempo e os atalhos podem ser um tiro no pé para quem está em um processo de empreendedorismo.

‌Você pode fazer cursos online ou presenciais para se familiarizar com os assuntos e até implementar algumas ações. Mas, para conseguir criar estratégias digitais próprias e voltadas para o seu sucesso, invista na contratação de profissionais especializados que ajudem no desenvolvimento do negócio.

‌O amadurecimento digital permite à sua empresa maior escalabilidade e poder de gerenciamento. Esse é, sem dúvida, o caminho mais seguro para ultrapassar a fronteira do empreendedorismo e se tornar um profissional.