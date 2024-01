FreePik A clareza nas estratégias é essencial para o sucesso no ambiente digital





Quem de nós ainda não teve que se aventurar no vasto oceano digital e se sentiu perdido na sopa de letrinhas que é o mundo online? Pois é, acontece com frequência.

Então, sejam todos bem-vindos à minha primeira coluna! O objetivo dos próximos artigos é simplificar a linguagem e as Estratégias no Oceano Azul – conceito desenvolvido pelos professores W. Chan Kim e Renée Mauborgne – principalmente no ambiente digital, proporcionando clareza e direcionamento para quem se sente à deriva nesse universo.





Por que acompanhar essa coluna é importante?

O ambiente digital, muitas vezes, se assemelha a um grande oceano, vasto e cheio de oportunidades, mas também complexo e desafiador. Navegar por ele requer compreensão do seu próprio negócio, das estratégias e da linguagem digital mais coerente com aquilo que você quer.

No meu dia a dia é comum ver empresas com grande potencial de crescimento no ambiente online, porém sem estratégias próprias ou, o que é pior, voltadas para as mídias sociais ou tráfego pago, mas sem entender como otimizar os recursos e esforços investidos para alcançar seu público.

Sabe aquela expressão “atirar para todos os lados”? Meu objetivo é traduzir esse universo, tornando-o mais acessível e compreensível a tal ponto que suas estratégias funcionem com mais precisão, com foco certo, deixando para trás o “salve-se quem puder”.

Para quem essa coluna é dedicada?



Basicamente para quem deseja ter clareza sobre suas estratégias e quer agir de acordo com sua maturidade digital e realidade de seus negócios.

Então, essa coluna é para empresas que, muitas vezes, sentem-se confusas ou inseguras no digital, que têm dificuldade de entender o que as agências de publicidade falam ou compreender como os resultados são medidos, que sentem-se perdidas com as demandas e prioridades do dia a dia.

Cada empresa tem sua própria jornada digital e a abordagem deve ser única. Por isso, vamos falar da importância de adaptar estratégias e ações de acordo com a maturidade digital de cada negócio, mantendo sempre o olhar atento aos objetivos específicos. A clareza nessas estratégias é essencial para o sucesso no ambiente digital.

Além das redes sociais e do investimento em publicidade e tráfego pago

É fácil se perder nas redes sociais e no mundo dos anúncios pagos, mas há muito mais no universo digital. Minha coluna busca ampliar o horizonte estratégico, indo além das plataformas tradicionais. Vamos explorar outras facetas do universo online, mostrando que é possível desenvolver estratégias personalizadas e sólidas, que vão além do óbvio.

Em resumo, esta coluna é um convite para explorarmos juntos as águas do digital, desvendando mistérios, simplificando estratégias e trazendo clareza para o seu negócio. Este é o começo de uma jornada emocionante e estou animada para compartilhar insights valiosos com você. Vamos navegar!

Com amor,

Raquel Antoniette