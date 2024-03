FreePik Marketing digital: uma era de mudanças radicais, vai encarar?





Estamos presenciando o início de uma fase no marketing digital em que a coleta e a análise de dados, bem como a automação, estão se tornando mandatórios. Claro que quanto mais informação você conseguir do seu público, melhor. Mas, será que as inteligências artificiais são capazes de entregar tudo que você precisa?

São muitas questões que a gente precisa avaliar antes de se entregar cegamente às tentações da tecnologia. Venha descobrir como essas mudanças podem impactar seu negócio.





As IAs estão transformando o marketing digital

A gente já sabe que para uma estratégia de marketing funcionar é preciso fazer a lição de casa, ou seja, tem que saber os cinco pilares essenciais para qualquer negócio:

1. por que vender;

2. como vender;

3. quando vender;

4. quanto vender;

5. onde vender.

Para isso, você precisa de informação, e essa é a grande sacada em saber usar as IAs. Elas conseguem analisar uma quantidade absurda de dados em tempo real, o que pode ajudar você a entender pontos valiosos no momento de criar suas estratégias de marketing digital.

Além disso, é possível automatizar tarefas repetitivas, o que proporciona mais tempo livre para seu time focar no que é importante. Contudo, é bom lembrar que nenhuma IA substitui a criatividade e habilidade de um bom profissional. É a união da tecnologia com a competência humana que pode gerar resultados incríveis.

Como o uso de IAs pode afetar o marketing 4.0?

Philip Kotler já dizia que o boca a boca é a melhor maneira de divulgar um negócio e que o uso da tecnologia uniria esses dois mundos. A afirmação é corroborada pela explosão de influencers digitais e pessoas que usam a própria imagem pessoal para validar algo.

Mesmo com tantos recursos, a figura humana ainda é a que tem maior poder de gerar credibilidade a partir da identificação. Por isso, o uso indiscriminado de recursos tecnológicos pode trazer impessoalidade nas estratégias e ainda afetar outros aspectos como:

• comprometer o SEO (Search Engine Optimization)

• trazer informações equivocadas;

• criar um tom de voz artificial;

• gerar dependência para criar;

• entregar conteúdos repetitivos;

• limitar a personalização;

• gerar questões éticas e legais.



Ainda que seja marketing digital, ele é feito para pessoas

Citando mais uma vez o Kotler: ”Confusos com mensagens publicitárias boas demais para serem verdadeiras, os clientes costumam ignorá-las, preferindo se voltar para fontes mais confiáveis de informação: seu círculo social de amigos e a família”, podemos fazer uma reflexão que nos leva a entender que as melhores estratégias devem sempre ter como foco a jornada do cliente .

Claro que as IAs podem ser grandes aliadas, mas apostar nelas todas as suas fichas não é uma boa ideia. Lembre-se que:

• estabelecer relações mais pessoais é um bom começo;

• você não controla 100% sua marca, portanto cuide da parte que você pode;

• aposte no marketing digital, mas com um bom conteúdo.

Não tem como ficar de fora do uso de novas tecnologias no marketing digital, isso é claro, o que estou dizendo é que suas estratégias devem ser guiadas pela construção de uma boa relação com que realmente importa: o cliente.

Com amor,

Raquel