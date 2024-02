Redação EdiCase Você enxerga o WhatsApp como uma rede social?





A maneira como nos comunicamos sofreu uma profunda transformação com a chegada do WhatsApp e essa mudança é irreversível, pois mudou a forma como nos relacionamos com nossos familiares, amigos e empresas. Mas, será que mesmo sendo um app de mensagens ele é considerado uma rede social?

Quais os aspectos que fazem com que o WhatsApp e o WhatsApp Business sejam tão importantes, tanto na vida pessoal como nos negócios?





Afinal, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação ou uma rede social?

Que ele é uma ferramenta de comunicação não resta dúvida e o WhatsApp pode sim ser considerado uma rede social. Afinal, é possível compartilhamos informações, imagens, vídeos, documentos etc. Mantemos e construímos relações com pessoas e organizações, seja com o objetivo recreativo, pessoal ou comercial.

É essa qualidade de conectar indivíduos diferentes de diversas maneiras, que eleva o aplicativo à categoria de rede social de mensagens instantâneas, com status de mais popular do mundo!

Qual a rede social mais utilizada no Brasil?

Segundo uma pesquisa do We Are Social , mais de 90% dos brasileiros que têm acesso à internet não só usam o WhatsApp, como têm o aplicativo como sua rede social preferida.

Já deu para perceber o poder e o alcance que essa ferramenta tem, não é mesmo? Afinal, ela não está restrita às relações pessoais, ao contrário, foi nas interações comerciais que ela se mostrou um recurso inovador , capaz de mudar completamente a relação entre uma empresa e seu público.

Como usar o WhatsApp Comercial para melhorar o relacionamento com seus clientes?

Segundo o Ministério da Economia, aproximadamente 30% do PIB nacional tem origem em pequenas e micro empresas. É uma fatia considerável já que o valor desses faturamentos juntos ultrapassa os R$ 400 bilhões por ano.

Para quem está empreendendo, nem sempre é fácil se destacar no mercado e manter um relacionamento próximo ao cliente. Mas essa é outra revolução que o WhatsApp começou com a sua versão comercial.

A ferramenta permite que empresas de qualquer tamanho tenham acesso a diversos recursos que facilitam o trabalho de vendas e atendimento, praticamente sem custo.

Ao incorporar o WhatsApp Comercial na sua estratégia de marketing, as empresas podem desfrutar de uma comunicação mais eficiente, suporte ao cliente aprimorado e a oportunidade de construir conexões mais pessoais com seus clientes. Veja alguns deles.

Etiquetas / Rótulos

Esse recurso permite que você organize todos os contatos e as conversas, facilitando bastante a busca, quando necessário. Você também pode criar tags personalizadas.

Mensagens rápidas e automatizadas

Além de agilizar o envio das mensagens, o recurso também auxilia na padronização da comunicação. Dessa forma, você mantém o tom de voz que deseja estabelecer para o conversar com seus clientes.

Métricas

As métricas são ótimas aliadas para identificar pontos de melhoria nas suas estratégias e para ter maior controle sobre a comunicação. Afinal, se basear em dados reais torna-se mais produtivo.

Claro que para aproveitar bem todos os recursos que o WhatsApp oferece é importante investir em treinamento para que o uso da ferramenta seja explorado ao máximo e traga o melhor retorno possível.

Com amor,

Raquel