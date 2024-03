FreePik Como andam suas estratégias de marketing de relacionamento?





Você pode estar pensando: nossa, por que a Raquel fala tanto sobre ter foco no cliente? A verdade é que, sem um consumidor fiel, seu negócio está com os dias de existência contados, principalmente em setores altamente competitivos.

Sendo assim, desenvolver boas estratégias de marketing de relacionamento é o caminho mais seguro para obter resultados rápidos e duradouros. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto neste artigo?





O que é marketing de relacionamento?

Marketing de relacionamento é um conjunto de estratégias e ações que têm como finalidade criar e manter uma relação mais próxima e positiva com os clientes.

Não à toa, ele também pode ser chamado de marketing de fidelização, afinal, o objetivo é fidelizar o consumidor para que sua empresa seja sempre a primeira opção, tanto na hora da compra, quanto no momento de fazer uma recomendação para outras pessoas.

Por que o marketing de relacionamento é diferente de outras estratégias?

Na elaboração das estratégias do marketing de relacionamento tudo é pensado para construir um vínculo duradouro com os clientes e com base em uma relação de confiança. No contraponto, as estratégias tradicionais de marketing tem como foco uma relação transacional, ou seja, vender um produto, serviço ou marca.



Tanto um como o outro são importantes e se complementam, não há dúvida. Contudo, vale lembrar que apostar apenas no marketing tradicional exige um ciclo infinito de reinvestimento, já que os clientes precisam ser estimulados constantemente com anúncios e promoções ou acabam não voltando.



Claro que vender é bom, mas quando falamos de nichos de mercado em que o processo de compra exige mais atenção e possui maior valor agregado, pode ser um tiro no pé não pensar no consumidor no longo prazo.



Qual a importância da jornada do cliente do marketing de relacionamento?

A jornada do cliente envolve todo o caminho que o seu cliente percorre desde o primeiro contato com a sua empresa até o pós-venda.

Sendo assim, ela é fundamental para o marketing de relacionamento porque vai mostrar quais as necessidades e expectativas que o consumidor tem em cada uma das etapas do processo de compra.

Na prática, isso significa desenvolver estratégias de marketing de relacionamento mais eficazes para cada estágio do ciclo de compras.

Vou dar um exemplo, imagine que você fez o mapeamento da jornada dos seus clientes e descobriu que há maiores chances deles realizarem uma compra se receberem recomendações de pessoas de seu ciclo de convivência, você pode investir em estratégias que envolvam indicações e referências.

Pense bem, se estamos falando de marketing de relacionamento, a melhor maneira de construir vínculos mais fortes com os clientes é entender quais as suas dores, e a jornada do cliente é perfeita para isso. Só assim você poderá oferecer experiências personalizadas e que sejam realmente relevantes. Daí para a satisfação do cliente e fidelização é um pulo.

Já fez o mapeamento da jornada do cliente do seu negócio?