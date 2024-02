FreePik Atendimento ao cliente: o diferencial competitivo do seu negócio





Ao longo dos últimos meses escrevi sobre diversos assuntos ligados ao atendimento ao cliente, sempre com foco em melhorar sua experiência e conquistar a fidelização . Afinal, sem alguém para consumir seu produto/serviço, não existe negócio, certo?

Eu insisto nesse assunto pois tenho visto diversas empresas com bons produtos e grande potencial patinando no lugar, justamente por não priorizar o que deve ser a base de seu crescimento. Como devemos fazer então:

O bom atendimento ao cliente é, e sempre foi, um aspecto fundamental para o sucesso de uma empresa. Quando falamos de mercados com forte concorrência e em que quase não há diferença entre os produtos oferecidos pelos concorrentes, ele se torna o principal fator de competitividade e tem o poder de:

1. atrair novos consumidores;

2. melhorar a experiência e satisfação do cliente com a sua marca;

3. fidelizar o público já conquistado;

4. expandir o alcance da marca por meio da indicação.



Desafios do atendimento ao cliente no desenvolvimento de negócios



Você já deve saber que não basta simplesmente resolver o problema do cliente, também é preciso antecipar suas dificuldades e se preparar para oferecer atendimento/soluções:

• no menor tempo possível ‒ isso demonstra que a empresa se importa com o cliente, evita a frustração e reduz o risco de perdê-lo;

• no canal que o consumidor preferir ‒ uma abordagem omnichannel

proporciona uma experiência de atendimento positiva que ajuda no aumento das vendas e na retenção do cliente;

• demonstrando empatia, objetividade e clareza ‒ ajuda a construir relacionamentos duradouros com os clientes e proporciona uma experiência de atendimento baseada na excelência.

Qual a relação do treinamento de equipe e o atendimento ao cliente?

Parece óbvio, não é mesmo? Contudo, nem sempre o treinamento de equipe voltado para o atendimento ao cliente faz parte das estratégias para o desenvolvimento de um negócio e isso é grave.

O contato com o público é uma das coisas mais delicadas de uma relação comercial e encontrar pessoas capacitadas na área de atendimento não é tarefa fácil. Até porque, além dos aspectos gerais, é preciso que o funcionário tenha um profundo conhecimento do produto/serviço e da cultura organizacional da empresa.





Ferramentas como o WhatsApp Business e os Chatbots têm facilitado bastante esse trabalho. Mas, todos esses avanços tecnológicos exigem também uma equipe treinada e preparada, pois a humanização continua sendo um fator importante.

Portanto, se algum dia você se perguntou se valia a pena investir em capacitação, pode esquecer essa dúvida. Afinal, a taxa de ROI (retorno sobre investimento) de investimentos em treinamento e tecnologia para atendimento ao cliente é excelente e justifica cada centavo.

Com amor,

Raquel