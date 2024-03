Divulgação Omnichannel: que palavrão é esse e porque ele é importante





Omnichannel é uma estratégia que integra diferentes canais de comunicação e vendas, com o objetivo de oferecer aos clientes uma experiência consistente e contínua, independentemente do meio que eles escolhem para interagir com a empresa.

Em outras palavras, o omnichannel busca eliminar as barreiras entre o mundo físico e o digital, permitindo que os clientes iniciem uma interação em um canal e a concluam em outro, sem que haja rupturas na experiência.





A importância de uma estratégia omnichannel

O ponto mais importante é a profundidade da integração entre os múltiplos canais. Isso faz a sua marca estreitar os laços com o consumidor, facilitando o foco e a atenção por meio de uma ampla oferta de canais em que ele já confia.

Quando todas as vias de atendimento estão integradas, o cliente pode interagir com a marca de forma fluida e consistente, independentemente de qual ele escolher. Isso gera confiança e fidelidade à marca, além de:

• melhorar a experiência e os serviços oferecidos;

• aumentar as vendas;

• iniciar o processo de fidelização;

• fortalecer a marca da sua empresa.

Qual a diferença entre omnichannel, multicanal e cross channel?

Omnichannel, multicanal e cross channel são termos usados para descrever estratégias de marketing que envolvem a interação com os clientes por meio de diferentes canais. No entanto, cada um deles têm características distintas.

Omnichannel

É, sem dúvida, a abordagem mais abrangente e avançada. Para ela acontecer, é necessário que os canais estejam totalmente integrados, de forma que o cliente possa iniciar uma interação em um meio e concluí-la em outro, sem que haja falhas na experiência.

Multicanal

É uma abordagem mais simples, que consiste em estar presente em diferentes canais de comunicação, mas sem necessariamente integrá-los. Nesse caso, seus clientes podem interagir com a empresa por meio de diferentes canais, mas de forma independente.

Cross channel

É uma estratégia intermediária, que busca conectar dois ou mais canais de comunicação, a fim de tornar a experiência com o cliente mais consistente e natural. Por exemplo, uma empresa pode oferecer a opção de fazer uma compra online e retirar o produto em uma loja física.

Estratégias para atender às novas demandas do cliente

Para uma abordagem omnichannel atingir todo seu potencial é preciso construí-la com uma base sólida, portanto, o básico bem feito é fundamental, como dominar o WhatsApp Business e conhecer bem a jornada do cliente .

Lembrando sempre que um canal nada mais é que um ponto de interação entre o cliente e sua empresa, portanto tenha em mente que cada um deles deve ser bem estruturado. Para isso, algumas observações são importantes:

1. invista em aplicativos móveis e de mensagens;

2. torne o processo de vendas mais simples;

3. demonstre atenção e cuidado com o cliente nas mensagens;

4. invista na capacitação de toda sua equipe.

Estabelecer uma abordagem omnichannel é, sem dúvida, um desafio, mas que vai gerar ótimos resultados para a sua empresa e, pode apostar, deixar você à frente da concorrência.

Com amor, Raquel