shutterstock KFC e Giraffas provocam McDonald's e BK após polêmicas com sanduíches

Depois de o McDonald's e o Burger King serem acusados de 'propaganda enganosa' por polêmicas envolvendo seus sanduíches, o KFC e o Giraffas aproveitaram a onda para provocar as duas gigantes do fast food.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

A rede de restaurantes de frango frito publicou uma imagem em suas redes sociais em que dizia "100% frango". Na legenda, o KFC escreveu: "No KFC todos os sanduíches de frango são deliciosamente feitos de frango mesmo!".



Na semana passada, logo após a notícia de que o McPicanha, do McDonald's, não tinha picanha em sua composição, o Giraffas também cutucou o rival: "PLANTÃO GIRAFFAS INFORMA: Fomos notificadas por excesso de picanha no cardápio".



O McDonald's e o Burger King tiveram seus nomes envolvidos em polêmicas após denúncias de uma página do Instagram chamada "Coma Com Os Olhos".

Em publicação na rede social, a conta divulgou documentos obtidos por meio de grupos no Facebook com funcionários do McDonald's que revelavam que os trabalhadores eram instruídos a utilizar a carne da linha Tasty nos sanduíches da linha McPicanha.



Após a repercussão, a marca admitiu ao iG que o hambúrguer não tinha picanha em sua composição. Confirmou que é feito "100% de carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente".

Leia Também

O grande diferencial da linha, na verdade, seria o molho sabor picanha, que possui aroma natural do corte de carne.

A informação levou o Procon-SP a notificar a lanchonete. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) também investiga o caso.

Na sexta-feira (29), o McDonald's revelou que estava tirando o McPicanha do seu cardápio.

Depois, foi a vez do Burger King ser alvo de denúncias por supostamente enganar os consumidores. A página Coma Com Os Olhos destacou aos usuários que o Whopper Costela, da rede, na verdade, é feito de paleta suína, com aroma de costela.

Diante da revelação, o Procon-DF suspendeu a comercialização do sanduíche no Distrito Federal. O Procon-SP também notificou a rede.

Nesta terça, o BK informou que está mudando o nome da linha de sanduíches. Agora, ela passará a chamar 'Whopper Paleta Suína'.

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou também nesta terça um requerimento que prevê a realização de uma audiência pública com representantes do McDonald's e do Burger King para explicar as acusações de propaganda enganosa.

O documento aprovado também prevê a participação de representantes do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), do Procon, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do blog "Coma com os Olhos", responsável pelas denúncias. A audiência deve ocorrer no próximo dia 12.