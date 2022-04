Reprodução/YouTube - 20.04.2022 Novos McPicanha não têm picanha

O McDonald's está retirando os dois sanduíches da linha McPicanha do cardápio nesta sexta-feira (29), informou a rede. Em nota enviada ao portal iG, a empresa disse que a medida será adotada em todos os restaurantes do Brasil.



A decisão foi tomada após o McDonald's causar polêmica por vender os lanches com nome McPicanha sem Picanha. O Procon-SP notificou a empresa na quinta-feira (28) , o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu um processo para investigar o caso e o Procon-DF suspendeu as vendas dos sanduíches .

O caso começou a ser discutido após um perfil no Instagram, chamado "Coma com os olhos", denunciar que os novos McPicanha não têm Picanha em sua composição. Na última semana, a rede já havia confirmado ao portal iG que os lanches, de fato, não possuem o corte de carne .

Nesta sexta-feira, o McDonald's voltou a dizer que pede "desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas". "Esclarecemos que a plataforma recém-lançada denominada 'Novos McPicanha' teve esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com o exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)", diz a empresa, em nota. O McDonald's também afirmou que está "avaliando os próximos passos".