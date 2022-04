Reprodução/YouTube - 20.04.2022 Novos McPicanha não têm picanha

Os novos sanduíches da linha McPicanha, anunciados pelo McDonald's há cerca de duas semanas, não possuem Picanha na composição. O hambúrguer utilizado contém, na verdade, o mesmo tipo de carne de outros sanduíches da marca.



Em nota enviada ao portal iG (confira na íntegra ao final da matéria), a rede confirma que o hambúrguer utilizado no McPicanha é feito "100% de carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente", mas que não contém Picanha. O grande diferencial da linha é o molho sabor Picanha, que possui aroma natural do corte de carne.

Denúncia nas redes sociais

A falta de Picanha na nova linha de sanduíches do McDonald's veio à tona depois de uma publicação da página "Coma Com Os Olhos" no Instagram. Na rede social, a página afirmou que a carne de Picanha, utilizada pelo McDonald's em anos anteriores, foi descontinuada.

O publicitário Itamar Taver, que mantém a página "Coma Com Os Olhos", que nasceu como um blog há mais de 10 anos, conta que descobriu que os lanches não possuem Picanha em um grupo no Facebook. Para encontrar novidades, Taver participa de diversos grupos, um deles de funcionários do McDonald's.



Segundo ele, diversas publicações sobre o tema começaram a surgir, com funcionários comentando que a carne utilizada era a mesma de outros sanduíches da rede, diferentemente do que já aconteceu em anos anteriores.

Um documento interno divulgado pelo "Coma Com Os Olhos" revela que os funcionários foram instruídos a utilizarem "carne de Tasty" nos sanduíches da linha McPicanha.

McDonald's menciona Picanha, mas não utiliza corte de carne

O McDonald's não confirmou ao portal iG se houve uma mudança nos sanduíches de Picanha lançados neste ano, em comparação com os oferecidos nos anos anteriores. Apesar disso, as peças publicitárias da marca revelam as diferenças.

Em 2019, quando lançou o McPicanha, a marca escrevia "Feito com Picanha" em seus banners e vídeos de divulgação online. Quando o sanduíche foi relançado neste ano, o selo "Feito com Picanha" não aparece nas propagandas. Além do nome da linha, porém, a menção ao corte de carne aparece em outros momentos das peças publicitárias, em expressões como "picanhamente delícia", em referência ao sanduíche.

Em letras pequenas nos rodapés de banners e de vídeos, porém, o McDonald's insere um aviso em letras pequenas que diz: "Hambúrguer 100% bovino com molho sabor picanha".



Marcela Cavallo, especialista em direito do consumidor do escritório Zilveti Advogados, explica que, mesmo com a explicação em rodapé, a propaganda leva o consumidor a um entendimento equivocado, compreendendo que o produto é feito de Picanha quando, na verdade, ele não é.

"No caso apresentado, em que o lanche apresenta em seu nome o termo 'picanha', leva o consumidor a crer que o hambérguer efetivamente é de picanha, ainda que exista, em rodapé, a informação correta", afirma ela. A advogada esclarece que a configuração de propaganda enganosa precisa de uma análise cuidadosa mas que, "em uma visão superficial, tem-se presente a possibilidade de indução do consumidor a erro, caracterizando a hipótese do artigo 37 do CDC [Código de Defesa do Consumidor], que veda a veiculação de propaganda enganosa".

A reportagem entrou em contato com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), que afirmou que não faz comentários sobre casos que ainda não estão em tramitação no órgão, como este.



Marcela afirma que os consumidores que esperavam Picanha e receberam outra carne podem entrar com uma ação judicial contra o McDonald's, mas alerta que o caso é complicado. "Ainda que o direito exista, o Poder Judiciário trata com cautela casos como este, principalmente se não houve qualquer percepção do consumidor no momento de consumo do produto ou, ainda, se não existir um dano efetivo ao consimidor", explica.



Em nota ao portal iG, o McDonald's disse que "lamenta que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas" e afirma que "haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara". Confira a nota completa da rede:

"A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada 'Novos McPicanha' tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara".