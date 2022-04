Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.09.2019 Novo saque do FGTS: Caixa alerta para risco de golpes e fraudes

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira (20) o primeiro lote do Saque Extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O crédito será feito de forma escalonada, conforme calendário, que segue o mês de nascimento do trabalhador.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



Confira abaixo:

Divulgação Calendário do Saque Extraordinário do FGTS





Leia Também

Nesta primeira etapa, cerca de 3,9 milhões de pessoas nascidas em janeiro recebem aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Ao todo, cerca de 42 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados, com aproximadamente R$ 30 bilhões.

O valor do saque é de até R$ 1 mil, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. O dinheiro será depositado em conta poupança digital e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.

A Caixa informa que as consultas ao Saque Extraordinário do FGTS são realizadas exclusivamente nos canais oficiais do banco. No portal www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/fgts, há orientações de como baixar o app FGTS de forma segura.

O banco ressalta que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. Outras orientações de segurança estão disponíveis no portal www.caixa.gov.br/seguranca.

Principais cuidados para evitar golpes e fraudes