Tay Rodrigues 'Dinheiro esquecido': perdeu o agendamento? Veja o que fazer

O Banco Central encerrou no último sábado (16) a repescagem da primeira fase de valores esquecidos nos bancos. Desde o último dia 28, os brasileiros que haviam perdido o prazo para resgate do dinheiro tiveram chance para reagendar a retirada no Sistema de Valores a Receber (SVR).



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia



No momento, as consultas estão suspensas e voltam a ser liberadas no dia 2 de maio. Os usuários poderão consultar se possuem dinheiro esquecido nos bancos oriundos de:



Contas-correntes ou de poupança encerradas, com saldo disponível;

Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o BC;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;

Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

Para essa segunda fase, o Banco Central anunciou algumas mudanças:

Não haverá mais necessidade de agendamento. O cidadão poderá pedir o resgate dos recursos no momento da primeira consulta;

O SVR contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o SVR, pois os dados serão atualizados e pode haver recurso novo.

Se você perdeu a data de agendamento, o Banco Central informa que não há motivos para se preocupar. "Não há risco de perder os valores a receber, pois eles continuarão guardados pelas instituições financeiras, esperando que ele [o cidadão] solicite a devolução, quando as consultas ao SVR forem retomadas", diz em nota.