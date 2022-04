Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Depois de Tiradentes, próximo feriado prolongado é só em novembro

O feriado nacional de Tiradentes, celebrado nesta quinta-feira (21), é o último do semestre que permite que as empresas emendem a folga e liberem seus funcionários também na sexta (22). O próximo feriado nacional que poderá ser emendado será apenas em 15 de novembro, uma terça-feira, dia da Proclamação da República.



Corpus Christi também cairá em uma quinta-feira, dia 16 de junho, mas a data não é feriado nacional, e sim ponto facultativo. Isso significa que as empresas podem decidir se darão ou não o dia de folga para seus funcionários.

Outros pontos facultativos de 2022 são:

28 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

1º de março (terça-feira): Carnaval

2 de março (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (até às 14 horas)

22 de abril (sexta-feira): Tiradentes

28 de outubro (sexta-feira): Dia do Servidor Público

Na última terça (19), o governo federal publicou no Diário Oficial da União um decreto que estabelece que esta sexta será ponto facultativo para os servidores públicos federais. Assim, cada órgão terá liberdade para escolher se a equipe trabalha ou emenda a folga.

O calendário oficial do país possui nove feriados nacionais: Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro), Paixão de Cristo (15 de abril), Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Dia de Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro) e Natal (25 de dezembro).

Com exceção do dia da Proclamação da República, todos os outros que ainda estão por vir caem em quartas-feiras ou finais de semana.