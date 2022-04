Redação 1Bilhão Educação Financeira É possível reagendar pelo Meu INSS

Os postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não vão abrir na próxima sexta-feira (22), ponto facultativo por conta do feriadão de Carnaval. O órgão já está fazendo reagendamento dos atendimentos marcados.

Os segurados que estão marcados para dia 22 de abril devem confirmar seu novo agendamento pelo aplicativo ou site Meu INSS ou ligar para a Central de Atendimento 135. De acordo com o INSS, o próprio segurado pode escolher nova data para atendimento. Para isto, basta acessar a plataforma Meu INSS, entrar com seu login e senha do Gov.br e clicar em "Consultar Pedidos" ou "Agendar Perícia".

Quem possui o aplicativo Meu INSS instalado no celular, deve receber até o final do dia de hoje um aviso de texto (push) informando sobre o feriado e sobre a remarcação pela plataforma e pelo telefone 135.

O INSS alerta, novamente, que não entra em contato por ligações telefônicas e nem pelo WhatsApp para pedir informações pessoais dos segurados ou para oferecer serviços.

Informações

Os cidadãos podem buscar mais informações, pedir benefícios ou agendar serviços pelo aplicativo ou site Meu INSS, a qualquer momento. Quem preferir, pode também ligar para o telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h, horário de Brasília.