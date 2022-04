Felipe Moreno Etanol e gás de cozinha também subiram na última semana

O preço da gasolina nas bombas de combustíveis subiu 0,37% na última semana, segunda dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Essa é o primeiro reajuste no preço do combustível após três semanas seguidas de queda.

De acordo com a agência, o preço médio do combustível passou de R$ 7,19 para R$ 7,21. O valor máximo encontrado pela ANP em um posto de combustíveis é de R$ 8,32.

O levantamento mostra ainda a tendência de reajustes no valor do etanol. Com a gasolina em alta, os motoristas recorreram ao combustível para reduzir os custos e a alta demanda fez o valor subir 4,5% em uma semana, passando de R$ 5,01 para R$ 5,24.

O gás de cozinha é outro que passou a custar mais caro ao consumidor. Mesmo após a Petrobras anunciar uma queda no preço do botijão de 13kg, o GLP subiu 0,10% na última semana e passou de R$ 113,54 para R$ 113,66.

Diesel em queda

Os dados divulgados pela ANP ainda registram uma tendência de queda no preço do diesel. Na última semana, o combustível apresentou redução de 0,19%.

Com isso, o valor nas bombas passou de R$ 6,60 para R$ 6,58.

A expectativa, no entanto, é de novos reajustes em breve. Atualmente, o preço dos combustíveis no Brasil está com defasagem de 25% em comparação ao cenário internacional.

O novo presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, já informou que manterá a política de paridade internacional, adotado em 2017 pelo governo Michel Temer. Caso o dólar volte a subir nas próximas semanas ou a volatilidade do barril de petróleo no mercado externo continue, a petroleira poderá anunciar novos reajustes.