Agências da Caixa Econômica Federal registraram longas filas nesta quarta-feira (20) em todos os estados do país, em meio ao saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O primeiro grupo teve a retirada dos valores liberada nesta semana, o que provocou uma alta procura por informações.

Em São Paulo, beneficiários começaram a se aglomerar em agências da Caixa ainda pela madrugada. Um dos locais com maior espera foi na Zona Sul da capital paulista, onde usuários se misturaram com pessoas que buscavam sacar o Auxílio Brasil e outros benefícios do governo federal.

Beneficiários também reclamaram de filas em agências do Ceará e na Bahia. Em meio às críticas, clientes do banco foram às redes sociais para pedir a contratação de servidores para agilizar os atendimentos. Alguns até lembraram de um concurso feito pelo banco em 2014 e ressaltaram a base de 15 mil aprovados no certame.

Além da longa fila em agências, a Caixa também é alvo de críticas sobre a espera para obter informações sobre o saque extraordinário do FGTS pelo aplicativo. Em alguns casos, a fila de espera chega a 18 minutos.

"A tecnologia é incrível né? Tô pegando fila até no aplicativo da caixa", ironizou um dos usuários.

"Eu gosto do aplicativo da caixa, porque te dá a mesma experiência de ficar um tempão na fila do banco", brincou Kelly Amorim.

O mecanismo do app do FGTS sobre a filha é genial! Horário previsto : 14:27

restam 6 min



10 minutos depois

horário previsto: 14:35

Saque Extraordinário do FGTS

A Caixa iniciou os pagamentos nesta quarta-feira (20) para nascidos em janeiro. Ao todo, o beneficiário poderá sacar até R$ 1 mil, seguindo os critérios estipulados pelo governo federal.

O saque é uma tentativa de reaquecer a economia do país com a redução dos casos de Covid-19 a retomada total do comércio nos últimos meses. A medida passou a ser usada pelo governo Michel Temer como alternativa para reduzir os índices inflacionários e aumentar o poder de compra da população em meio à crise econômica.

Segundo a Caixa, 3,9 milhões de pessoas devem receber o benefício até junho, quando está previsto o saque para nascidos em dezembro. O governo disponibilizou R$ 30 bilhões para o saque extraordinário.

As consultas do FGTS podem ser feitas pelo site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS. Também é possível conferir os valores em agências da Caixa Econômica Federal.

Se a pesquisa foi feita pelo site, o beneficiário deverá informar o NIS ou utilizar a Senha Cidadão para ter acesso à plataforma. No portal, o usuário poderá verificar a elegibilidade para receber o saque extraordinário e o calendário de pagamento.

Pelo aplicativo, os usuários ainda podem cancelar o depósito automático, pedir estorno do valor para a conta do FGTS e alterar dados cadastrais da Conta Poupança Digital.