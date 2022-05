Tânia Rêgo/Agência Brasil IBGE abre novas vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de 107 vagas agentes e coordenadores censitários para participarem do Censo Demográfico. As incrições devem ser feitas pelo site ou de forma presencial até sexta-feira (6).



As vagas são para jornadas de até 40h semanais e com remuneração entre R$ 1,7 mil e R$ 3,1 mil. Todas as vagas são temporárias até o fim da pesquisa de Censo.

Segundo o IBGE, as vagas estão disponíveis em nove estados do país.

As inscrições devem ser feitas pelo site de vagas do IBGE , onde o candidato deverá preencher um formulário e enviar um e-mail com documentos solicitados. Também é necessário enviar a cópia da identidade e da documentação que comprova o título acadêmico.