O Claro Pay, banco digital da operadora Claro, está em busca de profissionais de tecnologia para trabalho em São Paulo. Além dele, há outras grandes empresas com oportunidades diversas no setor — é o caso do Google, que procura analistas de acessibilidade para trabalho em SP, BH ou em regime remoto. Fizemos uma seleção das vagas em aberto, e você pode conferir a lista completa a seguir.



Claro Pay tem 76 vagas em inovação e tecnologia

Profissionais ligados à inovação digital, tecnologia e negócios podem aproveitar as vagas no Claro Pay. As posições são para trabalho na cidade de São Paulo, para atuação no Claro Pay e GlobalHitss — empresas que dão suporte à operação do app de serviços financeiros.

Como requisito para ocupar um dos cargos disponíveis, o candidato deve ter conexão em dia com tendências e novas tecnologias, assim como habilidades em metodologias ágeis. Conhecimentos no mercado financeiro são um diferencial. Interessados podem realizar a inscrição por meio do site de carreira do Claro Pay .

Google abre vaga exclusiva para PCD no Brasil

O Google anuncia, pela primeira vez no país, a abertura de vagas para analista de acessibilidade de produto. A posição é exclusiva para profissionais com deficiência, e os candidatos podem optar por atuar em São Paulo, Belo Horizonte ou em regime 100% remoto (home office).

De acordo com a empresa, o funcionário terá a missão de garantir a melhor experiência dos produtos e serviços do Google para todas as pessoas que os utilizam, incluindo pessoas com deficiência.

"Acreditamos na criação de produtos realmente úteis e inclusivos para as pessoas, por isso, trabalhamos juntos com pessoas com deficiência para entender como utilizam os dispositivos e como é o seu o dia a dia. O resultado é mais do que um novo aplicativo ou dispositivo. É uma forma mais inclusiva para que todos possam explorar o mundo", afirma Lia Carrari, Gerente de Programas de Acessibilidade do Google.

Para concorrer, é preciso ter experiência em testes de acessibilidade e tecnologias assistivas. Histórico de trabalho com equipes multifuncionais e domínio do inglês também são requisitos do cargo. Inscrições podem ser realizadas no site de carreira do Google .

TIM lidera iniciativa Mulheres Positivas

O movimento Mulheres Positivas tem o objetivo de acelerar carreiras e a empregabilidade de mulheres na área de tecnologia. Atualmente, o projeto conta com mais de 50 vagas abertas para estimular a presença feminina no setor.

Ao todo, 59 empresas fazem parte do movimento, incluindo o Google Cloud, que disponibilizou o curso "Conceitos básicos de nuvem com Google Cloud" no aplicativo Mulheres Positivas. Mais companhias que participam do projeto são: Accenture, Bradesco, C6 Bank, Catho, Dell Technologies, Enel; Ericsson, Grupo Globo, HP Brasil, Huawei, entre outras. Você pode conferir mais informações sobre vagas e cursos na página do programa .

Locaweb busca 137 profissionais

A Locaweb anunciou que está com mais de 137 vagas abertas para diversos setores, incluindo cargos de analista de segurança da informação sênior, desenvolvedor (Jr., pleno e sênior) e especialista em SEO.

O grupo explica que 54 das vagas ofertadas são para o segmento BeOnline, que carece principalmente de especialistas de sistemas back-end.

A lista de benefícios para funcionários inclui convênio médico e odontológico, vale-transporte ou estacionamento gratuito, vale refeição, auxílio creche, massagem e ginástica laboral, PLR, entre outros. Você pode conferir todas as vagas disponíveis na página da Locaweb no Kenoby .

Última chance: Siemens vai capacitar jovens

Essa é a última oportunidade para participar do Programa de Desenvolvimento de Talentos da Siemens. São 64 vagas para universitários da área de tecnologia, que receberão capacitação em setores como: gestão de projetos, inteligência emocional, entre outros.

A empresa oferece, além de bolsa auxílio, benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica, ônibus fretado, estacionamento e Gympass.



As inscrições vão até o dia 5 de maio. Para se candidatar, é necessário estar matriculado em um curso de graduação, com previsão de formatura entre julho de 2023 e julho de 2024. Você pode obter mais informações sobre o processo seletivo na página do programa da Siemens .