Janaína Dantas Como ver vagas e se candidatar no CIEE

Com o objetivo de conectar estudantes a oportunidades de emprego, o CIEE disponibiliza em sua plataforma vagas de estágio e jovem aprendiz. Se você já fez seu cadastro no site e está buscando por um “sim”, continue comigo e veja como ver as vagas disponíveis e se candidatar em poucos cliques 🤏.

Time needed: 5 minutes. O passo a passo abaixo foi feito pelo computador, mas o processo é bem parecido se feito pelo celular também. Confira: Entre na sua conta No seu navegador, acesse o link web.ciee.org.br/login; insira seu CPF e senha e clique em “ Acessar ”; Vá em “Vagas” Selecione “ Vagas ” no menu de opções ao lado esquerdo da tela; Leia Também Busque por oportunidades disponíveis Toque em “ Todas vagas ” abaixo do seu perfil e, em seguida, em “ Selecione ao menos um filtro para consulta ”; preencha um ou mais campos e clique em “ Aplicar filtros ”; Candidate-se à vaga Quando achar uma oportunidade que te interessa, clique em “ Ver detalhes ” — o CIEE irá apresentar mais informações como local, descrição das atividades, horário e benefícios; para se candidatar, toque em “ Aceitar vaga ” e, depois, em “ Confirmar ”. Importante se atentar às instruções dessa última tela para garantir que a empresa tenha acesso ao seu currículo. Leia Também

Depois disso, essa oportunidade aparecerá em “ Vagas que estou participando” — é só ficar de olho ali para não perder nenhum detalhe do seu processo seletivo 😊 .

Meu status está bloqueado — o que fazer? Provavelmente seus dados estão desatualizados na plataforma. Atualize todas as informações que o CIEE pede. Se mesmo assim não der certo, converse com a equipe de atendimento pelo WhatsApp (11) 3003-2433 Posso me candidatar a novas vagas se já trabalho pelo CIEE? Não. As oportunidades só estão disponíveis para usuários que ainda não possuem nenhum contrato ativo intermediado pela associação. Se você não quer continuar na empresa, procure pela pessoa responsável pelo RH ou vá até a uma unidade do CIEE e peça para realizarem seu desligamento.

Com informações: CIEE

