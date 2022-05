Pedro Knoth Banco Central autoriza Shopee a atuar como instituição financeira

O Banco Central do Brasil autorizou a plataforma de compras online chinesa Shopee a atuar como instituição financeira no país. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (2).

Segundo a publicação, a SHPP Brasil Payment Institution and Payment Services Ltda, controlada pela SHPP Brasil Participações Ltda, terá permissão para "gerenciar contas de pagamento pré-pagas, nas quais os fundos devem ser depositados previamente".

A Shopee é de propriedade da Sea Ltd, de Cingapura, e foi criada em 2015. A plataforma chegou ao Brasil em 2019 e se tornou o aplicativo de compras mais baixado no país no ano passado.