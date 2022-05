Tay Rodrigues Impostômetro: Brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impostos em 2022

Os brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impostos em 2022, segundo cálculos do Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O valor corresponde ao total pago pelos contribuintes aos governos federal, estaduais e municipais. Entram na conta impostos, taxas e contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária.

No ano passado, a marca só foi atingida em 19 de maio. Ou seja, neste ano, os brasileiros estão pagando mais impostos.

De acordo com a ACSP, o resultado se deve principalmente ao aumento da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial do país, acumula alta de 12,03% nos últimos 12 meses, conforme divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na semana passada.

A ACSP lembra que que parte dos impostos incidem sobre os preços dos produtos, o chamado "imposto embutido". "Quanto maior o preço, maior o imposto embutido. Alguns itens estão extremamente tributados, como o caso dos combustíveis e da energia elétrica", explica o economista da associação, Marcel Solimeo.

Dia das Mães

Neste ano, quem comprar presentes para o Dia das Mães vai pagar pelo menos 36% em impostos no preço final do produto.

No caso de perfumes importados, por exemplo, 78,99% são tributos. No caso dos nacionais, o percentual é um pouco menor, 69,13%. Os cálculos são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).



O painel do Impostômetro foi criado em 2005 pela ACSP e fica instalado na sede da entidade, no Centro Histórico da capital paulista. O total pago em impostos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pelo site https://impostometro.com.br/.