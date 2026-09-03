Divulgação/Grupo 3corações Grupo 3corações passa a ter cerca de 12.700 funcionários e produtos em mais de 600 mil pontos de venda

O Grupo 3corações concluiu nesta quinta-feira (03) a compra das marcas Yoki e Kitano por R$ 800 milhões. O acordo, que inclui as operações da General Mills no Brasil havia sido anunciado em março deste ano e ainda conta com unidades em Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT) e um escritório administrativo em São Bernardo do Campo (SP).

Com a chegada dessas unidades, a 3corações passa a ter 15 fábricas no país, além de cerca de 12.700 funcionários e produtos presentes em mais de 600 mil pontos de venda.

A Yoki foi fundada em 1989 e tem um portfólio que inclui pipoca de micro-ondas, farofa e batata palha, além de farinhas, grãos e cereais. Já a Kitano foi fundada na década de 1960 por Yoshizo Kitano e trabalha com produtos usados no preparo de alimentos, como temperos, ervas e especiarias.

Compra amplia atuação da empresa

O Grupo 3corações começou suas atividades em 1959, com a venda de café verde em São Miguel (RN). Com o tempo, além do café torrado e moído, setor pelo qual é mais conhecida, a empresa expandiu sua área de atuação para outros mercados, como café solúvel, cápsulas e máquinas de café, cappuccinos, bebidas prontas, refrescos, produtos para culinária e petiscos.

Atualmente, o grupo reúne marcas como Santa Clara, 3 Corações, Dona Clara, Kimimo, Pimpinela, Letícia, Fino Grão, Itamaraty, Iguaçu, Cruzeiro, Amigo, Cirol, Café Manaus, Frisco, Tornado, TRES e #PRONTO, entre outras.

Segundo a empresa, a chegada das duas marcas aumenta sua estrutura de produção, distribuição e vendas.

Nascemos do café, e foi a partir dele que construímos nossa relação com milhões de famílias brasileiras. Com o tempo, ampliamos nossa atuação para novas categorias e ocasiões de consumo, e a chegada da Yoki e da Kitano acelera esse movimento. Estamos reunindo marcas fortes, pessoas talentosas, conhecimento e capacidades complementares, um passo importante para nos consolidarmos como um dos principais players do setor de alimentos no Brasil. Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações.









General Mills reorganiza negócios

A venda da operação brasileira faz parte de uma mudança nos negócios da General Mills. A empresa informou que está reorganizando seu conjunto de marcas e concentrando sua atuação internacional em áreas consideradas prioritárias, como sorvetes de alto padrão, alimentos mexicanos, barras de cereais e produtos para animais de estimação.

Desde o ano fiscal de 2018, a General Mills renovou aproximadamente um terço de sua receita líquida por meio de aquisições e desinvestimentos. Nota da General Mills.





A reorganização também levou à saída da Häagen-Dazs do mercado brasileiro. Em agosto, a General Mills informou que a marca de sorvetes deixaria de ser distribuída no país após 29 anos.

Em junho de 2026, a empresa anunciou um acordo para vender suas lojas da Häagen-Dazs também na China continental a um grupo de investidores que inclui a Ningji, empresa chinesa do setor de bebidas.

A General Mills divulgou que continuará sendo proprietária e responsável pelas operações da Häagen-Dazs voltadas ao varejo e ao fornecimento de alimentos.