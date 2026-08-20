Better.com O empresário indiano Vishal Garg, agora ex-CEO da Better.com

O executivo indiano Vishal Garg, que ficou conhecido por demitir 900 funcionários durante uma chamada de vídeo pelo Zoom, deixou o cargo de CEO da própria empresa, a Better Home & Finance, no dia 3 de agosto. A informação foi divulgada pelo Jornal CNN Business.

Garg foi substituído por Daniel Lewis, executivo que havia entrado para o conselho de administração da companhia. O ex-CEO, afirmou que foi enganado pelo substituto e que se sentiu traído com a mudança.

Ele disse que gostava da estratégia da empresa. Ele nos elogiou no X e usou isso para entrar no nosso conselho e ganhar nossa confiança. Vishal Garg, executivo indiano Vishal Garg em entrevista à CNN.

A Better Home & Finance é uma empresa americana de tecnologia financeira voltada para o mercado imobiliário e de hipotecas. A companhia é controladora da Better.com e oferece serviços relacionados à compra e ao financiamento de imóveis.

Relembre o caso das demissões

Tudo começou em dezembro de 2021, quando Garg convocou centenas de funcionários para uma videochamada. No dia 1 daquele mês, o então CEO anunciou que 900 pessoas estavam demitidas.

Se você está nessa chamada, você é parte de um grupo azarado que está sendo demitido. Seu contrato aqui será imediatamente rescindido. Vishal Garg, executivo em chamada com os colaboradores em vídeo obtido pela CNN Business.





Reprodução O empresário indiano Vishal Garg, agora ex-CEO da Better.com

A situação ocorreu quando o mundo começava a se normalizar após a pandemia de covid-19. E o anúncio foi rápido. a chamada durou cerca de três minutos.

Segundo relatos da época, Garg nem esperou todos os funcionários entrarem na reunião antes de comunicar as demissões.

Os trabalhadores dispensados faziam parte de equipes como recrutamento, diversidade e inclusão e representavam cerca de 9% do quadro de funcionários da empresa.

Christian Chapman, um dos demitidos e que estava havia mais de 20 anos na companhia, classificou o momento como surreal.

Foi uma daquelas coisas que você não acredita que vai acontecer Christian Chapman, um dos demitidos em entrevsiata á CNN na época.

Por que os funcionários foram demitidos?

Durante a reunião, Garg afirmou que os desligamentos estavam relacionados ao desempenho e à produtividade dos funcionários, além da busca por mais eficiência na empresa.

Não quero fazer isso. A última vez que fiz isso, chorei. Vishal Garg, executivo em chamada com os colaboradores em vídeo obtido pela CNN Business.

A repercussão foi negativa e Garg chegou a pedir desculpas pela forma como conduziu a demissão em massa.

Ainda em dezembro de 2021, o conselho da empresa decidiu afastá-lo do cargo de CEO, com efeito imediato. Mas a saída não durou muito.

Em janeiro de 2022, apenas um mês depois, Garg voltou ao comando da companhia. Na época, ele afirmou que havia procurado um coach corporativo e refletido sobre sua liderança durante o período em que ficou afastado.

Agora, anos após a polêmica, Garg deixou novamente o comando da empresa. Daniel Lewis assumiu como CEO interino no início de agosto, poucos dias depois de entrar para o conselho de administração.

Garg, porém, tem outra versão sobre a mudança. Segundo ele, Lewis teria apresentado, meses antes, ideias para reduzir custos e melhorar as finanças da companhia. O executivo acredita que essas aproximações foram usadas para conquistar sua confiança e, depois, assumir seu lugar. A troca de comando acontece em meio a um período difícil para a Better.

Durante a pandemia, a Better.com viveu um período de crescimento. Com as taxas de juros baixas e o aumento da procura por refinanciamento de hipotecas, a empresa chegou a ser avaliada em cerca de US$ 8 bilhões (cerca de R$ 41.508.800.000,00) .

Cenário mudou

Com a alta das taxas de hipoteca, a procura por refinanciamentos caiu e os negócios da companhia foram afetados. As vendas anuais, que chegaram a cerca de US$ 1,5 bilhão em 2021, (aproximadamente R$ 7,78 bilhões) despencaram para aproximadamente US$ 70 milhões (R$ 363,33 milhões) em 2023.

A empresa enfrentou outras polêmicas durante a gestão de Garg, incluindo um processo movido por uma denunciante, uma investigação e uma fusão em 2023 que fez as ações da companhia caírem 93%.

Mesmo com os problemas, Garg afirmou que estava tentando reestruturar a empresa.

Uma das apostas era o uso de inteligência artificial para acelerar o processamento de hipotecas. Segundo o executivo, a tecnologia passou a realizar tarefas que antes levavam dias e envolviam dezenas de funcionários.

Apesar da saída, Garg ainda permanece no conselho da Better e deve acompanhar os próximos passos da companhia.

*Estagiária sob supervisão



