Reprodução/Twitter/SPBancários Greve organizada pelo Sindicato dos Bancários fechou agências na Grande São Paulo

Os bancários de todo o país farão uma paralisação de 24 horas hoje (20), segundo o Comando Nacional dos Bancários . Em São Paulo, o movimento afetará o atendimento presencial nas agências.

A paralisação foi aceita nesta segunda-feira (17), após assembleias realizadas pela categoria para discutir uma resposta à condução das negociações entre os trabalhadores e a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).

Entre as principais reivindicações estão 5% de aumento real nos salários e demais verbas, além da reposição da inflação, aumento do piso salarial, reajuste nos valores no vale-refeição ( VR) e vale-alimentação (VA) e valorização da participação nos lucros e resultados (PLR).

Situação em que a conta vence hoje

shutterstock boleto

Se você tem uma conta, boleto ou outro pagamento com vencimento nesta quinta-feira (20), a data continua valendo normalmente.

A paralisação não suspende nem adia os vencimentos. Então, deixar o pagamento para depois pode gerar multa por atraso e inadimplência.

Mas não é preciso ir até uma agência para pagar. Os clientes podem usar os aplicativos e sites dos bancos, além dos caixas eletrônicos.

O que continua funcionando?

Apesar da paralisação, os principais serviços digitais devem continuar disponíveis. Pix, transferências, pagamentos de contas e outras operações que podem ser feitas pelos aplicativos e sites dos bancos não devem ser interrompidos. Saques e depósito s também podem ser realizados nos caixas eletrônicos.

O problema pode aparecer para quem precisa de um atendimento que só pode ser realizado presencialmente. Análises mais complexas de crédito, alguns procedimentos de segurança, coleta de biometria e determinados tipos de suporte podem exigir uma visita à agência.

Caso você precise resolver algo presencialmente, vale consultar se o serviço pode ser feito pelos canais digitais ou esperar o atendimento nas unidades.

Por que os bancários estão em greve?

A categoria rejeitou a proposta salarial apresentada pela Fenaban, considerada pelos trabalhadores incompatível com o desempenho financeiro dos bancos.

Neiva Ribeiro, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, afirmou que a oferta não condiz com os lucros registrados pelo setor. Segundo ela, os bancos chegaram a R$ 124 bilhões em lucros no ano passado.

Os trabalhadores também reivindicam reajustes diferentes de acordo com três faixas salariais e mudanças relacionadas ao piso de entrada da categoria.

Paralisação não significa fechamento das agências

A paralisação não significa que todas as agências e unidades bancárias estarão fechadas. A situação depende da participação dos trabalhadores e das atividades organizadas pelos sindicatos em cada região.

Os bancários que trabalham em regime de home office também foram orientados a não acessar os sistemas dos bancos nem registrar o ponto durante o período de paralisação.

Como estão as negociações?

A pauta de reivindicações dos bancários foi entregue para Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) em 24 de junho, e as negociações começaram em 2 de julho.

De acordo com Comando Nacional dos Bancários, ainda não foi apresentada uma proposta para as reivindicações econômicas da campanha salarial de 2026. A categoria cobra, entre outros pontos, 5% de aumento real nos salários e demais verbas, além da reposição da inflação, aumento do piso salarial, reajuste do vale-refeição (VR) e do vale-alimentação (VA) e valorização da participação nos lucros e resultados (PLR).

A Fenaban, por outro lado, informaram que receberam a pauta em 24 de junh o e que o calendário de negociações segue dentro do cronograma estabelecido.

A paralisação ocorre na véspera da data-base da categoria e representa mais uma etapa da mobilização dos trabalhadores durante as negociações salariais deste ano.

*Estagiária sob supervisão



