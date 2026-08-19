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Brasileiros agora podem comprar pela internet produtos de lojas de Ciudad del Este, no Paraguai, e receber as encomendas em casa.

Esta nova modalidade de envio foi lançada pelos Correios e permite que compras feitas nos sites de varejistas paraguaios sejam entregues no Brasil por transporte terrestre.

De início, o serviço está disponível para clientes de duas lojas paraguaias: Cellshop e New Zone Importados. As empresas participam do Programa Remessa Conforme, da Receita Federal, e estão autorizadas a vender para os brasileiros.

O serviço, Correios Packet, permite o envio de encomendas de até 30 kg. As compras terão rastreamento e, depois de chegarem ao Centro Internacional dos Correios no Brasil, seguem para entrega nos prazos iniciais para encomendas nacionais.

Como funciona?

O consumidor escolhe os produtos pelos sites das lojas participantes e informa o endereço de entrega no Brasil. A encomenda é transportada por via terrestre entre o Paraguai e o Brasil e, depois que entra na rede dos Correios.

E os impostos?

Fique atento, mesmo com o Imposto de Importação zerado para compras de até US$ 50 (R$ 260,23) feitas em sites que participam do Remessa Conforme, o ICMS continua sendo cobrado.

O ICMS é um imposto estadual e, nas compras internacionais, a alíquota atualmente fica entre a porcentagem de 17% e 20%, dependendo do Estado onde está sendo realizada a compra. Dessa maneira, uma pessoa que mora em um Estado pode pagar um valor diferente de outra que faça a mesma compra, mas esteja em outra unidade da federação.

Irá testar essa nova modalidade? Então vale conferir quanto o seu Estado cobra de ICMS antes de finalizar o pedido.

Confira tabela em 2026:

Conteúdo gerado por IA alíquotas internas gerais de ICMS em 2026

Para compras acima de US$ 50 (R$ 260,23) em sites do Remessa Conforme, a regra é diferente: o Imposto de Importação é de 60%, mas existe um desconto de US$ 30 (156,48) no cálculo, além do ICMS.

Comprar no Paraguai ficou mais fácil?

Para quem mora longe da fronteira, essa novidade pode facilitar e ajudar no acesso aos produtos vendidos em Ciudad del Este. Em vez de viajar até o Paraguai para fazer uma compra desejada, o consumidor pode escolher o que quer pela internet e receber a encomenda no endereço informado no Brasil.

Quais lojas já participam?

Neste primeiro momento de teste, são duas mencionadas acima:

Cellshop

New Zone Importados

As duas estão localizadas na mesma região, onde faz fronteira com Foz do Iguaçu (PR), e são conhecidas pela venda de eletrônicos e outros produtos importados.

Como acompanhar a encomenda?

Depois da compra, o consumidor recebe um código de rastreamento e pode acompanhar o trajeto da encomenda. Após a entrada no Brasil e a passagem pelo Centro Internacional dos Correios, o pacote segue para a entrega nacional.

A nova modalidade amplia a possibilidade de compras entre Brasil e Paraguai e também permite que os varejistas paraguaios tenham acesso a consumidores de outras regiões do país.

Para os Correios, a iniciativa também pode ajudar a ampliar o comércio eletrônico entre os dois países, reduzir custos logísticos e incentivar a formalização das vendas e o recolhimento de tributos.

Para os consumidores brasileiros, a principal vantagem é a possibilidade de adquirir pela internet produtos comercializados por lojistas paraguaios e receber as compras em casa com comodidade e segurança. Correios em Nota á imprensa

E aí, já escolheu o que comprar para testar essa modalidade?

Agora, você pode escolher um produto, fazer o teste e verificar como esta nova modalidade funciona.

*Estagiária sob supervisão