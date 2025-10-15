Fernando Frazão/Agência Brasil Atualmente, serviço de entregas segue uma triagem e agrupamento para centros de destruição, antes de seguirem diferentes rotas

Os Correios pretendem começar a fazer as entregas por rotas, assim como sites e aplicativos de entregas ( Amazon e Mercado Livre, por exemplo). A intenção é otimizar o trabalho sem retirar direitos dos funcionários, segundo o anúncio feito no início deste mês.

Enquanto analisa estas possíveis mudanças operacionais, a estatal busca um empréstimo de R$ 20 bilhões para salvar o caixa.

Entre janeiro e junho, o prejuízo dos Correios passou de R$ 4 bilhões. No mesmo período do ano passado, o valor era de R$ 1,3 bilhão. As informações sobre a articulação para conseguir os R$ 20 bilhões foram divulgadas pela Folha de S. Paulo. Ao Portal iG ﻿, a estatal informou que o presidente dos Correios, Emmanoel Schmidt Rondon, vai conceder coletiva de imprensa ao meio-dia para vai apresentar a primeira fase do plano de reestruturação.

Como funcionaria a entrega por rotas dos Correios



MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Agência dos Correios





A empresa explicou que foi feita uma análise sobre a entrega por rota, tendo como base o que outras as concorrentes fazem. O estudo, de acordo com os Correios, indicou melhor gestão dos recursos de pessoa e transporte, ''que já é uma realidade no mercado concorrencial de encomendas'', diz um trecho do comunicado.

''O estudo sugere uma melhor organização da força de trabalho, diminuindo os custos com combustível e com a manutenção da frota, por exemplo, sem retirar qualquer direito dos empregados'', complementou.

Atualmente, as entregas são feitas em uma triagem de encomendas, agrupadas por destinos, nos centros de distribuição. Destes locais, seguem diferentes rotas de acordo com o serviço contratado, como, por exemplo, SEDEX.

Escala 12 x 36 de funcionários dos Correios

Além do plano de entrega por rotas, a estatal apresentou para representantes sindicais ações para do novo Sistema de Distritamento e Dimensionamento (SDD), para remanejamento de recursos humanos e materiais, de acordo com as necessidades de cada unidade dos Correios. As mudanças surgiram após 51 sugestões feitas pelas federações.

Um terceiro estudo anunciado foi sobre a escala 12x36 em unidades operacionais que entregam encomendas, com rotas de distribuição e dimensionamento atualizados.

''A proposta é fundamentada no artigo 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho e sugere jornadas de trabalho escalonadas, com flexibilidade para ajustes operacionais''.





Segundo a estatal, a medida traria melhorias para as duas partes e o reposicionamento dos Correios frente ao mercado de entregas.