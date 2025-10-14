Reprodução/freepik Caixa começa a oferecer crédito habitacional com novas regras.

As novas regras da Caixa Econômica Federal para ampliar o acesso ao financiamento habitacional começaram a valer nesta segunda-feira (13), tornando a compra da casa própria mais acessível.

As medidas irão injetar cerca de R$ 20 bilhões no crédito imobiliário e permitir o financiamento de 80 mil imóveis até o fim de 2026, segundo estimativas do banco.

Entre as principais mudanças estão o aumento da cota máxima de financiamento, que passa a corbrir 80% do valor imóvel e a elevação do teto de imóveis financiáveis pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

O pacote, apoiado pelo governo federal, beneficia especificamente famílias com renda mensal acima de R$ 12 mil, que antes tinham mais dificuldade para obter crédito habitacional fora das taxas de mercado. A redução do valor de entrada deve facilitar o acesso para quem estava próximo de conseguir o financiamento, mas não conseguia reunir a quantia inicial exigida.

A Caixa será a principal operadora do novo modelo, que ficará em fase teste até o fim de 2026. Caso o formato se mostre eficaz para ampliar ofertas e reduzir custos, o funcionamento pleno está previsto para 2027.





O que muda?

Com as novas regras da Caixa, o limite de financiamento voltou a cobrir até 80% do valor do imóvel. Antes da mudança, o percentual máximo era de 70%, o que exigia um valor maior de entrada do comprador.

Com o novo limite de R$ 2,25 milhões, mais imóveis poderão ser financiados dentro das regras que permitem o uso do saldo FGTS como parte do pagamento. Isso significa que propriedades de valor mais alto agora se enquadram nas faixas que contam com juros reduzidos que antes eram votados apenas para imóveis de menor preço.

O trabalhador pode empregar o valor do FGTS em diferentes etapas do fincanciamento, como na entrada, para abater o saldo devedor e para quitar parte das prestações.

A simulação pode ser feita por meio do site oficial da Caixa Ecônomica Federal.