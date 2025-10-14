Reprodução Doug Lebda fundou a LendingTree em 1996

O empresário Doug Lebda, fundador e CEO da plataforma financeira LendingTree, morreu no domingo (12) em um acidente com quadriciclo em sua fazenda familiar, no estado da Carolina do Norte (EUA). A morte foi confirmada pela própria companhia nesta segunda-feira (13).

Em comunicado, o conselho de administração da empresa descreveu Lebda como “um líder visionário cujo impulso, inovação e paixão transformaram o setor de serviços financeiros, impactando a vida de milhões de consumidores” .

Doug Lebda, de 55 anos, tinha uma fortuna estimada em US$ 305 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão).

LendingTree

Lebda fundou a LendingTree em 1996, após enfrentar “as frustrações e complexidades de obter seu primeiro financiamento imobiliário”, conforme sua biografia no site da empresa. A plataforma, que funciona como um mercado online de crédito e hipotecas, foi lançada em 1998 e abriu capital em 2000.

Três anos depois, a LendingTree foi vendida à IAC/InterActiveCorp, e o empresário passou a atuar como presidente e diretor de operações. Em 2008, quando a empresa voltou a ser independente, ele reassumiu o comando.

“Sua paixão continuará a nos inspirar enquanto seguimos em frente. Estendemos nossas mais profundas condolências à família e aos entes queridos de Doug neste momento difícil” , publicou o conselho.

A esposa do executivo, Megan Lebda, declarou à agência Associated Press que o marido “era um homem incrível, com um coração tão grande que parecia ter espaço para todos que conhecia” . Ela acrescentou: “Nossos corações estão despedaçados, mas também profundamente gratos pelo amor e apoio que recebemos do mundo todo" . O empresário deixa a esposa e três filhas.

Comando da empresa

Após a morte do fundador, a LendingTree anunciou mudanças na liderança: o diretor independente Steve Ozonian foi nomeado presidente do conselho, e o diretor de operações e presidente Scott Peyree assumiu o cargo de CEO, de acordo com apuração do Washington Post.





“A perda de Doug foi devastadora”, disse Peyree em nota. “Um dos maiores legados que ele deixa é a equipe de gestão sólida que formou na LendingTree" , completou.

O conselho afirmou que continuará trabalhando em parceria com a nova liderança para manter a visão e o legado de Lebda, conduzindo a empresa “com a mesma paixão, integridade e dedicação” que o caracterizavam.